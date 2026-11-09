خودرو قیمت به تومان

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار ۴،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار ۲،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار ۴،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار ۴،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۲،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار ۱،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار ۲،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۳،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰