باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان فارس، با ثبت ارقام قابل‌توجهی از میزان بارش در نقاط مختلف همراه بوده است.

بر اساس گزارش‌های آماری تا نیم‌روز دوشنبه ۱۸ آبان، شهرستان اردکان با ثبت ۶۸.۶ میلی‌متر بارندگی، صدرنشین بارش‌های استان است و پس از آن، شهرستان رستم با ۴۸.۵ میلی‌متر در جایگاه بعدی قرار دارد. میزان بارش‌های ثبت‌شده در شیراز نیز تا این لحظه ۱۹.۵ میلی‌متر گزارش شده است.

وضعیت بارندگی‌های سال زراعی جاری

بررسی آماری بارش‌ها از آغاز سال زراعی (ابتدای مهرماه) تا صبح امروز، حاکی از میانگین ۱۱.۵ میلی‌متری برای کل استان است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، استان فارس هیچ بارندگی مؤثری را تجربه نکرده بود. با این حال، مقایسه وضعیت فعلی با میانگین بلندمدت ۱۵.۴ میلی‌متری، نشان‌دهنده افت ۲۵ درصدی بارش‌ها در بازه زمانی کنونی است.

پیش‌بینی وضعیت جوی و نوسانات دمایی

طبق تحلیل مدل‌های هواشناسی، ناپایداری‌های جوی در نیمه جنوبی فارس طی امروز (دوشنبه ۱۸ آبان) با رگبار، رعدوبرق و وزش باد‌های شدید لحظه‌ای ادامه خواهد داشت و در مناطق مستعد، احتمال بارش تگرگ نیز دور از انتظار نیست. افزون بر این، نیمه شمالی و مرکزی استان نیز شاهد وزش باد‌های شدید خواهد بود.

از نظر دمایی، روند کاهشی دما از دوشنبه‌شب آغاز شده و صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان در نواحی شمالی استان به‌طور محسوس احساس خواهد شد.

همچنین سامانه بارشی دیگری از اواخر وقت سه‌شنبه تا چهارشنبه ۲۰ آبان، مجدداً بخش‌های وسیعی از استان، به‌ویژه نیمه جنوبی و مرکزی را تحت تأثیر قرار داده و بارش‌های رگباری به همراه خواهد داشت.

ثبت بیشترین و کمترین دما‌ها

در شبانه‌روز گذشته، شهرستان‌های ایزدخواست، درودزن، بوانات، زرقان و سده اقلید با دمای ۶ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقاط استان بودند.

در نقطه مقابل، «دژگاه دهرم» با ثبت دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین منطقه فارس گزارش شد. نوسانات دمایی کلان‌شهر شیراز نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۹ درجه سانتی‌گراد متغیر بوده است.