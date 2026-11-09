کارگردان مستند «نقاش آسمان» به سختی‌های تولید ساخت مستند و پرتره راجع به شهدا در طول جنگ اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن اردستانی رستمی، کارگردان و مستندساز درباره مستند «نقاش آسمان» که به زندگی و کارنامه شهید محمود باقری، فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران می‌پردازد، گفت: ما مستند «نقاش آسمان» را طی یک سال و نیم بعد از شهادت محمود باقری در جنگ ۱۲ روزه آماده کردیم. 

اردستانی ادامه داد: سختی‌های تولید چنین مستند‌هایی در این است که ما در جنگ به سر می‌بریم. در واقع، یکی از چالش‌های ما مصاحبه با افراد نظامی بود. به هر حال، وقوع جنگ پروتکل‌ها را سخت می‌کرد. یکی از عزیزانی که ما توانستیم قبل از جنگ تحمیلی سوم خدمتشان برسیم، سید مجید موسوی بود. البته ما قصد مصاحبه با بسیاری از عزیزان را داشتیم، که میسر نشد.

کارگردان «نقاش آسمان» با بیان اینکه با شروع جنگ تحمیلی سوم پروتکل‌ها سخت‌تر شد و یکی از چالش‌های ما این بود که بخاطر مسائل امنیتی و حفاظت نتوانستیم با بسیاری از عزیزان قبل از شهادتشان مصاحبه کنیم، گفت: افرادی که قصد ساخت پرتره شهدا را دارند، باید صبر داشته باشند. به هر حال، ما در جنگ هستیم و بخشی از این سختی‌ها بخاطر پروتکل‌هاست. 

وی خاطرنشان کرد: من در مستند «نقاش آسمان» تلاش کردم بیشتر به جنبه‌های کاری شهدا بپردازم. یعنی مخاطب بعد از تماشای مستند بداند محمود باقری چه اقداماتی انجام داده است.

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برچسب ها: شهید باقری ، صنعت هوافضا ، صنعت موشکی ایران
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