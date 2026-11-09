کتاب «دیدن بدون بیننده؛ ذهن، سکوت، مشاهده» اثر دکتر حجت‌الله شاهسونی از سوی انتشارات نجوای نقره‌ای به مدیرمسئولی محمد جلالی منتشر و روانه بازار کتاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «دیدن بدون بیننده؛ ذهن، سکوت، مشاهده» اثر دکتر حجت‌الله شاهسونی از سوی انتشارات نجوای نقره‌ای به مدیرمسئولی محمد جلالی منتشر و روانه بازار کتاب شد.

این کتاب چهارمین اثر منتشرشده از دکتر حجت‌اله شاهسونی است و ادامه مسیر فکری او در پرداختن به آگاهی، تجربه مستقیم زندگی و زیستن آگاهانه به شمار می‌آید.

پیش از این توسط این نویسنده «در آئینه عشق خود بی‌نقاب»، «پایان فروش معنویت» و «زندگی پس از بیداری» روانه بازار کتاب شد.

حجت‌اله شاهسونی، داروساز و نویسنده اهل روستای حاجی‌آباد نی‌ریز فارس، در این اثر یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های انسان را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا می‌توان دید، بی‌آنکه ذهن پیوسته آنچه را دیده می‌شود تفسیر، نام‌گذاری و به «من» نسبت دهد؟

در این کتاب نویسنده بر این باور است که ذهن همواره در حال ساختن روایت، قضاوت و تفسیر تجربه‌هاست، فرایندی که انسان را از مشاهده مستقیم زندگی دور می‌کند.

این کتاب نه برای مبارزه با ذهن نوشته شده و نه برای آموزش روشی تازه، بلکه دعوتی است به دیدن عملکرد ذهن، همان‌گونه که در زندگی روزمره جریان دارد.

«دیدن بدون بیننده» در ۲۷ بخش و ۱۳۰ صفحه، در قطع رقعی منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

برچسب ها: انتشار ، کتاب ، بازار کتاب
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