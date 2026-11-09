رئیس‌جمهور ترکیه با هشدار درباره پیامد‌های حمله مجدد به ایران، اعلام کرد نگرانی‌های آنکارا را با دونالد ترامپ در میان گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه درباره احتمال موج جدید حملات علیه ایران هشدار داد و گفت نگرانی‌های آنکارا را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده و به طرف‌ها اعلام کرده است که ترکیه آمادگی دارد برای برگزاری مذاکرات میانجی‌گری کند.

اردوغان گفت: «امیدواریم عقل سلیم حاکم شود و منطقه ما از لبه پرتگاه فاصله بگیرد.»

وی با اشاره به مشاهده نشانه‌هایی از افزایش دوباره تنش‌ها، هشدار داد که ادامه درگیری‌ها بی‌ثباتی را در سراسر منطقه تشدید خواهد کرد و پیامد‌های آن به اروپا و آسیا نیز گسترش می‌یابد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از گفت‌و‌گو‌های خود با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان پس از دیدار دو طرف در مراسم روز پیروزی در قره‌باغ تمجید کرد و گفت ترکیه و جمهوری آذربایجان «دو کشور برادر با پیوند‌هایی ناگسستنی» هستند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، دونالد ترامپ
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