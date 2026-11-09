باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ گزارش داد که بدهی شرکت‌های نوپای سعودی در پی کاهش جذب سرمایه از طریق واگذاری سهام، به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای، رو به افزایش است؛ موضوعی که تلاش برای یافتن منابع جدید تامین سرمایه را شتاب بخشیده است.

بر اساس این گزارش، تامین مالی از طریق بدهی سرمایه‌گذاری خطرپذیر به گزینه‌ای پررنگ‌تر برای این شرکت‌ها تبدیل شده است؛ شرکت‌هایی که می‌کوشند نقدینگی موردنیاز برای ادامه فعالیت خود را تامین کنند، بدون آنکه مجبور شوند در دور‌های جدید جذب سرمایه، سهم بیشتری از مالکیت خود را واگذار کنند.

یکی از شرکت‌هایی که از این تحول بهره می‌برد، شرکت هندی «استراید ونچرز» است که از نخستین شرکت‌های بین‌المللی تامین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر محسوب می‌شود که وارد بازار عربستان سعودی شده‌اند.

این شرکت از زمان آغاز فعالیت خود در عربستان، حدود یک سال پیش، نزدیک به ۹۰ میلیون دلار برای تامین مالی معاملات در این کشور اختصاص داده و قصد دارد در دو سال نخست فعالیت خود در ریاض، بیش از دو برابر این مبلغ سرمایه‌گذاری کند.

«فریحه انصاری»، شریک این شرکت، گفت شرکت‌های نوپا دیگر منتظر نمی‌مانند تا دور‌های جذب سرمایه از طریق واگذاری سهام با مشکل مواجه شود و سپس به سراغ استقراض بروند؛ بلکه اکنون بدهی را هم‌زمان با دور‌های جدید سرمایه‌گذاری، در برنامه‌های تامین مالی خود قرار می‌دهند.

وی توضیح داد که این رویکرد ناشی از سخت‌گیری بیشتر سرمایه‌گذاران در انتخاب شرکت‌هایی است که حاضر به تامین مالی آنها هستند؛ در حالی که بنیان‌گذاران نیز تلاش می‌کنند سهم مالکیت خود در شرکت‌هایشان را حفظ کنند.

این روند تنها به شرکت «استراید ونچرز» محدود نمی‌شود. بلومبرگ از افزایش استقبال حدود ۱۲ شرکت متخصص در حوزه تامین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر از این نوع بدهی خبر داده است. این شرکت‌ها افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران، تغییر رویکرد آنها در انجام معاملات و همچنین ابهام درباره سرنوشت جنگ آمریکا و ایران را که از فوریه آغاز شده است، از عوامل این روند می‌دانند.

افزایش اتکا به استقراض در شرایطی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپای سعودی کاهش یافته است. بر اساس داده‌های پلتفرم «مگنیت»، تامین مالی شرکت‌های نوپای عربستان از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود یک‌سوم کاهش یافته و به یک میلیارد دلار رسیده است.

منبع: المیادین