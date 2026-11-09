آزمایشگاه نجوم خورشیدی آکادمی علوم روسیه اعلام کرد که در طول آخر هفته ۵۷ شراره خورشیدی شناسایی شده و ۱۰ شراره دیگر نیز در ساعات اولیه روز دوشنبه به وقوع پیوسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در بیانیه آزمایشگاه نجوم خورشیدی آکادمی علوم روسیه آمده است: «موجی از شراره‌های خورشیدی با شدت متوسط ​​در جریان است؛ دانشمندان شنبه گذشته ۲۹ شراره و روز یکشنبه ۲۸ شراره را ثبت کردند. در ساعات اولیه روز دوشنبه، ۹ نوامبر، ۱۰ شراره دیگر نیز شناسایی شد که نشان‌دهنده فراوانیِ نزدیک به ۳۰ شراره در روز است.»

این بیانیه خاطرنشان می‌کند که منشأ تمام این شراره‌ها، ناحیه لکه‌های خورشیدی با شناسه ۴۵۶۶ بوده است؛ ناحیه‌ای که امروز، دوشنبه، به سمتی از خورشید حرکت کرده که از زمین قابل مشاهده است.

همچنین در این بیانیه نسبت به احتمال وقوع یک شراره «کلاس X» که شدیدترین رده محسوب می‌شود در روز جاری هشدار داده شده است. در این هشدار آمده: «شواهد کلی نشان می‌دهد که نرخ فعلی فعالیت شراره‌ها برای تخلیه کامل انرژی انباشته‌شده کافی نیست. علاوه بر شراره‌های کوچک و متوسط، انتظار می‌رود امروز یک شراره کلاس X در سمتی از خورشید که رو به زمین است رخ دهد و اثرات آن می‌تواند به سیاره ما برسد.»

شراره‌های خورشیدی بر اساس شدت پرتو‌های ایکسِ ساطع‌شده، در پنج دسته طبقه‌بندی می‌شوند: A، B، C، M و X. دسته A کمترین شدت (۱۰ نانووات بر متر مربع در مدار زمین) را دارد و شدت در هر دسته بعدی، ده برابر می‌شود.

این شراره‌ها موجب بروز طوفان‌های مغناطیسی می‌شوند که می‌تواند شبکه‌های برق را مختل کند، بر الگو‌های مهاجرت پرندگان و حیوانات تأثیر بگذارد و در سامانه‌های ارتباطی و ناوبری روی زمین اختلال ایجاد کند.

شدت این طوفان‌ها نیز بر اساس میزان اختلالی که در میدان مغناطیسی زمین ایجاد می‌کنند، در پنج سطح از G۱ (ضعیف) تا G۵ (بسیار قوی) دسته‌بندی می‌شود.

منبع: TASS