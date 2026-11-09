مدیر ستاد کانون‌های مساجد آذربایجان‌غربی از کلید خوردن طرح پایش با هدف تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی، تزریق نیروی تازه به کانون‌ها و تبیین رویکردهای نوین در سامانه بچه‌های مسجد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ طرح جامع پایش به منظور ساماندهی، ارزیابی و به‌روزرسانی ساختار مدیریتی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان آذربایجان‌غربی آغاز شد.

 این طرح با محوریت تعیین تکلیف مدیران و پویایی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی در بستر سامانه ملی بچه‌های مسجد اجرایی شده است.

محسن رضایی مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان‌غربی در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: پایش»گ با هدف رصد دقیق وضعیت مدیریتی کانون‌ها در سراسر استان در حال اجراست تا ساختار اجرایی مساجد با اهداف و سیاست‌های نوین ستاد هماهنگ شود.

وی با اشاره به تعیین تکلیف مدیران غیرفعال افزود: در قالب این طرح عملکرد مدیران بررسی شده و برای آن دسته از افرادی که به هر دلیل امکان ادامه همکاری ندارند زمینه معرفی و جایگزینی مدیران جدید و باانگیزه فراهم می‌شود تا مسیر فعالیت کانون‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

رضایی همچنین درباره مدیران مایل به ادامه همکاری تصریح کرد: جلسات توجیهی و آموزشی برای این افراد برگزار شده و ضمن تبیین رویکردهای جدید، نحوه ثبت دقیق اطلاعات، پیگیری امور و پایش فعالیت‌ها در سامانه بچه‌های مسجد به عنوان بستر اصلی ارزیابی کانون‌ها به آنان آموزش داده می‌شود.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد استان در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق این طرح و همکاری مدیران کانون‌ها شاهد افزایش هم‌افزایی، پویایی بیش از پیش برنامه‌های فرهنگی و ارتقای جایگاه مساجد در سطح استان آذربایجان‌غربی باشیم.

برچسب ها: کانونهای مساجد ، برنامه فرهنگی
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