باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - خسرو سیف‌پناهی اظهار کرد: در مجموع بارش‌های سامانه اخیر، اورامان تخت با ۳۶۱ میلی‌متر بارندگی در صدر نقاط پربارش کشور قرار گرفت و پس از آن، دزلی با ۲۹۴ میلی‌متر و سلین با ۲۰۶ میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی را در استان ثبت کردند.

وی افزود: شهر‌های مریوان با ۱۵۴.۴ میلی‌متر، سروآباد با ۱۳۵ میلی‌متر و کامیاران با ۸۳ میلی‌متر بارندگی نیز از دیگر مناطق پربارش استان در جریان فعالیت این سامانه بودند.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کردستان میانگین بارندگی ثبت‌شده در سطح استان را ۷۸ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: شهر سنندج نیز طی فعالیت این سامانه بارشی که از عصر چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا صبح روز دوشنبه ادامه داشت، ۶۵ میلی‌متر بارندگی را تجربه کرد.

کاهش دمای هوا و احتمال کولاک برف در کردستان

سیف‌پناهی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان در روز‌های آینده اظهار کرد: روز چهارشنبه احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در مناطق شمالی و شرقی کردستان وجود دارد که با توجه به سردی هوا، این بارش‌ها عمدتاً به شکل برف خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بعدازظهر چهارشنبه احتمال وقوع کولاک برف در برخی نقاط استان نیز دور از انتظار نیست، افزود: شهروندان و رانندگان باید در تردد از محور‌های مناطق سردسیر و کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کردستان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا روز دوشنبه هفته آینده سامانه بارشی فعالی وارد استان نخواهد شد.

سیف‌پناهی با اشاره به روند کاهش دمای هوا در روز‌های آینده گفت: کاهش دما از فردا آغاز می‌شود و تا صبح روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، به‌گونه‌ای که دمای هوا در بیشتر نقاط استان به زیر صفر درجه سانتی‌گراد می‌رسد.