باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ علیرضا اشرف‌زاده رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تشریح عملکرد این اداره در هفت‌ماهه سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۳۵ مورد مناقصه برگزار شد که از این تعداد ۴۲ مورد به انعقاد قرارداد انجامید همچنین از مجموع ۱۶۱ استعلام صورت‌گرفته نیز ۶۸ مورد منجر به قرارداد شد.

وی ارزش ریالی قراردادهای منعقدشده از محل مناقصات را ۲۲ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال و قراردادهای حاصل از استعلامات را یک‌هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: مجموع ارزش این قراردادها به ۲۳ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال می‌رسد که گامی مهم در جهت توسعه و بهسازی راه‌های استان محسوب می‌شود.

اشرف‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تسویه مطالبات و تحویل پروژه‌ها تصریح کرد: طی هفت‌ماهه سال جاری ۱۱۸ مورد تحویل موقت و ۷۷ مورد تحویل قطعی پروژه‌ها به سرانجام رسید و یک‌هزار و ۶۵۲ صورت‌وضعیت مالی پیمانکاران نیز مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

رئیس اداره پیمان و رسیدگی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری دقیق فرآیندهای قانونی مناقصات و استعلامات، تسریع در رسیدگی به صورت‌وضعیت‌ها و نظارت بر مراحل تحویل پروژه‌ها از مهم‌ترین اقدامات این مجموعه در پشتیبانی از اجرای طرح‌های راهداری و توسعه راه‌های روستایی استان است.