عملیات اجرایی احداث پایگاه امدادونجات در محور حادثه‌خیز خوی–قطور با هدف تقویت زیرساخت‌های امدادی و تسریع در پاسخگویی به حوادث جاده‌ای رآغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی با اشاره به آغاز این پروژه زیربنایی اظهار کرد: در پی پیگیری‌های مستمر عملیات احداث پایگاه امدادونجات در محور راهبردی خوی–قطور آغاز شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی افزود: در نخستین گام اجرایی عملیات تسطیح، آماده‌سازی زمین، پی‌کنی و خاک‌برداری اولیه به‌منظور فراهم‌سازی بستر احداث سازه این پایگاه با شتاب در دست اقدام است.

وی با تأکید بر اهمیت ایمنی در این محور مواصلاتی تصریح کرد: راه‌اندازی این پایگاه نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش توان پاسخگویی به سوانح جاده‌ای، کاهش زمان طلایی حضور نیروهای امدادی در صحنه حادثه و خدمات‌رسانی سریع‌تر به مصدومان ایفا خواهد کرد.

برچسب ها: احداث پایگاه ، پایگاه هلال احمر
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