ذخایر سوخت مایع کشور از ۳ میلیارد لیتر فراتر رفت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پایداری خوب شبکه گاز کشور اعلام کرد که علی‌رغم کاهش ۱۳ درصدی میزان گاز به دلیل حملات تأسیسات پارس جنوبی در ۲۷ اسفند، ذخایر گازوئیل در مخازن سوخت مایع بالاتر از ۳ میلیارد لیتر است.

توکلی افزود: در مخازن شوریجه و سراجه امسال رکوردهای تاریخی و بی‌سابقه‌ای در ذخیره‌سازی ثبت شده است. همچنین با تلاش شبانه‌روزی، بیش از ۹۵ میلیون مترمکعب از ظرفیت‌های آسیب‌دیده پیش از فصل سرد به مدار بازگشته است.

با آغاز فصل سرما، مصرف بخش خانگی و تجاری طی روزهای اخیر حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.