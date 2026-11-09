درپی انفجار مهیب کارخانه آهن و فولاد در شهر ازمیر ترکیه، تعدادی از کارگران زخمی و برخی از آنها در محل انفجار محبوس شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، امروز دوشنبه اعلام کرد که بر اثر انفجار در یک کارخانه آهن و فولاد در استان ازمیر در غرب ترکیه، تعدادی از کارگران زخمی شده‌اند.

وزیر کشور ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «انفجار در یک کارخانه آهن و فولاد منجر به آتش‌سوزی در استان ازمیر در غرب ترکیه شد و تعدادی از کارگران زخمی شدند.»

این انفجار در داخل کارخانه آهن و فولاد «هاپاش» واقع در «منطقه صنعتی علیاغا دمیر چالیک» در شهر ازمیر رخ داد. گزارش‌های رسانه‌های محلی حاکی از آن است که بیش از ۱۰ کارگر در این انفجار زخمی شده‌اند، در حالی که برخی از کارگران همچنان در داخل کارخانه محبوس هستند.

وضعیت سلامتی کارگران هنوز مشخص نیست، در حالی که چندین آمبولانس به محل انفجار اعزام شده‌اند، جایی که ماموران آتش‌نشانی تلاش برای خاموش کردن آتش ناشی از انفجار را آغاز کرده‌اند.

منبع: اسپوتنیک