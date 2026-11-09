مدیرکل پست استان فارس در جلسه کمیته استانی جی‌نف از ژئوکدینگ بیش از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار مکان خبر داد و نبود نام‌گذاری در بیش از ۴۰ درصد معابر را مهم‌ترین چالش پیشبرد این طرح ملی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  جلسه کمیته استانی جی‌نف روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه در سالن شهید سلیمانی استانداری فارس با حضور علیرضا انصاری، معاون استاندار و رئیس کمیته، محمد راستی‌کردار، مدیرکل پست استان و دبیر کمیته، سعید رحیمی، مسئول کدگذاری پست استان و سایر اعضای کمیته تشکیل شد.

مدیرکل پست استان با استناد به سخنرانی رئیس‌جمهور به‌مناسبت روز جهانی پست پیرامون نقش اطلاعات مکان محور در حکمرانی عادلانه، گزارشی از عملکرد این پروژه ارائه داد.

راستی‌کردار با اشاره به آمار کل مکان‌های استان (حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مکان) بیان کرد: تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار مکان معادل ۷۴ درصد ژئوکد شده و حدود ۸۴۵ هزار مکان معادل ۳۶ درصد هنوز ژئوکد نشده است.

او درصد پیشرفت ژئوکدینگ را در بخش شهری ۸۶ درصد و در بخش روستایی و آبادی‌ها ۴۷ درصد اعلام کرد و افزود: آمار روستایی از ابتدای طرح تا پایان اسفند سال ۱۴۰۴ تنها ۱۶ درصد پیشرفت داشته که این رقم تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۴۷ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۶۵ درصد برسد.

دبیر کمیته استانی جی‌نف، مهم‌ترین موانع پیشبرد این پروژه را عدم نام‌گذاری و عدم نصب تابلو‌های معابر، به‌طوری‌که بیش از ۴۰ درصد معابر (عمدتاً کوچه‌ها و بن‌بست‌ها) فاقد نام هستند و همچنین عدم نصب پلاک‌های آبی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عنوان کرد.

علیرضا انصاری، معاون استاندار و رئیس کمیته استانی جی‌نف، بر ضرورت برگزاری فصلی جلسات کمیته و تشکیل ماهانه گروه‌های کاری به تفکیک شهری و روستایی جهت پیگیری و پیشرفت پروژه تأکید کرد.

او راهکار‌های لازم را جهت رفع موانع ارائه داده و خواستار انعکاس نتیجه اقدامات در جلسه بعدی شد.

منبع: پست فارس

برچسب ها: پست فارس ، جی نف
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۵ درصدی ترافیک مرسولات پستی در فارس
اتصال ۸۶ درصدی روستاهای فارس به اینترنت پرسرعت
شیراز ظرفیت تبدیل شدن به هاب بزرگ تبادل داده داخلی و بین‌المللی را دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیین وداع با شهدای گمنام در معراج شهدا برگزار شد + فیلم
دو موج باران بر آسمان فارس؛ از رعد و برق تا لغزندگی جاده‌ها
برچیده شدن بساط آلودگی کانال پل فسا با تزریق اعتبار یک همتی
ثبت رکورد صدور بیش از ۱۷۰ هزار سند تک‌برگ در فارس
آغاز عزاداری دهه دوم فاطمیه در شاهچراغ (ع) از سه‌شنبه ۱۹ آبان
اردکان پرباران‌ترین نقطه فارس در سامانه اخیر/ پیش‌بینی کاهش محسوس دما در مناطق شمالی
تدوین یک قانون جامع در زمینه مسئولیت مدنی دولت ضروری است
شهید گمنام میهمان خانواده‌های تیپ ۵۵ هوابرد شد
تأکید مقامات قضایی بر فراتر بودن مبارزه با فساد از مجازات‌های کیفری/ ضرورت بهره‌گیری از حقوق مدنی و استرداد دارایی‌ها
عبور میانگین بارندگی فارس از مرز ۱۲ میلی‌متر / لایروبی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از مسیل‌های استان
آخرین اخبار
پیشرفت ۷۴ درصدی پروژه ملی جی‌نف در فارس/مانع‌تراشی بی‌نامی معابر و نبود پلاک‌گذاری
انتشار چهارمین اثر از حجت‌الله شاهسونی؛ «دیدن بدون بیننده» منتشر شد
اردکان پرباران‌ترین نقطه فارس در سامانه اخیر/ پیش‌بینی کاهش محسوس دما در مناطق شمالی
تأکید مقامات قضایی بر فراتر بودن مبارزه با فساد از مجازات‌های کیفری/ ضرورت بهره‌گیری از حقوق مدنی و استرداد دارایی‌ها
عبور میانگین بارندگی فارس از مرز ۱۲ میلی‌متر / لایروبی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از مسیل‌های استان
برخورد با برق‌های غیرمجاز و تعویض کنتورهای معیوب در فارس
دو موج باران بر آسمان فارس؛ از رعد و برق تا لغزندگی جاده‌ها
شهید گمنام میهمان خانواده‌های تیپ ۵۵ هوابرد شد
تدوین یک قانون جامع در زمینه مسئولیت مدنی دولت ضروری است
ثبت رکورد صدور بیش از ۱۷۰ هزار سند تک‌برگ در فارس
آغاز عزاداری دهه دوم فاطمیه در شاهچراغ (ع) از سه‌شنبه ۱۹ آبان
آیین وداع با شهدای گمنام در معراج شهدا برگزار شد + فیلم
برچیده شدن بساط آلودگی کانال پل فسا با تزریق اعتبار یک همتی
دبیر جدید "حلقه میانی مطالبه‌گری" فارس معرفی شد