باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیته استانی جی‌نف روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه در سالن شهید سلیمانی استانداری فارس با حضور علیرضا انصاری، معاون استاندار و رئیس کمیته، محمد راستی‌کردار، مدیرکل پست استان و دبیر کمیته، سعید رحیمی، مسئول کدگذاری پست استان و سایر اعضای کمیته تشکیل شد.

مدیرکل پست استان با استناد به سخنرانی رئیس‌جمهور به‌مناسبت روز جهانی پست پیرامون نقش اطلاعات مکان محور در حکمرانی عادلانه، گزارشی از عملکرد این پروژه ارائه داد.

راستی‌کردار با اشاره به آمار کل مکان‌های استان (حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مکان) بیان کرد: تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار مکان معادل ۷۴ درصد ژئوکد شده و حدود ۸۴۵ هزار مکان معادل ۳۶ درصد هنوز ژئوکد نشده است.

او درصد پیشرفت ژئوکدینگ را در بخش شهری ۸۶ درصد و در بخش روستایی و آبادی‌ها ۴۷ درصد اعلام کرد و افزود: آمار روستایی از ابتدای طرح تا پایان اسفند سال ۱۴۰۴ تنها ۱۶ درصد پیشرفت داشته که این رقم تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۴۷ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۶۵ درصد برسد.

دبیر کمیته استانی جی‌نف، مهم‌ترین موانع پیشبرد این پروژه را عدم نام‌گذاری و عدم نصب تابلو‌های معابر، به‌طوری‌که بیش از ۴۰ درصد معابر (عمدتاً کوچه‌ها و بن‌بست‌ها) فاقد نام هستند و همچنین عدم نصب پلاک‌های آبی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عنوان کرد.

علیرضا انصاری، معاون استاندار و رئیس کمیته استانی جی‌نف، بر ضرورت برگزاری فصلی جلسات کمیته و تشکیل ماهانه گروه‌های کاری به تفکیک شهری و روستایی جهت پیگیری و پیشرفت پروژه تأکید کرد.

او راهکار‌های لازم را جهت رفع موانع ارائه داده و خواستار انعکاس نتیجه اقدامات در جلسه بعدی شد.

منبع: پست فارس