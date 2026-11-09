باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - خیرخواه مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایحان غربی گفت : در نیمه نخست امسال علاوه بر استفاده کامل از سهمیه پیله وری اختصاص‌یافته ۱۸۰ میلیون دلار سالانه، ۱۰۰ میلیون دلار نیز به سهمیه استان اضافه شده است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد سهمیه پیله‌وری جذب می‌شد.

خیرخواه با اشاره به تداوم صادرات از مرزهای استان در شرایط کنونی کشور، میزان صادرات انجام‌شده در طی ۸ ماهه سال جاری را سه‌ونیم میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: صادرات آذربایجان‌غربی در این مدت نزدیک به پنج درصد رشد داشته است؛ در حالی که رشد صادرات در سال گذشته ۲۹ درصد بود.

این روند در کنار ظرفیت‌های موجود، بیانگر فراهم‌بودن زمینه حرکت استان به سمت صنعتی‌شدن و نقش‌آفرینی در تامین نیاز کشور است.

رشد ۲۳ درصدی صدور مجوز جدید سرمایه گذاری صنعتی در آذربایجان‌غربی

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای صنعتی در استان اظهار کرد: با وجود این تصور که شرایط فعلی کشور ممکن است از انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی و دریافت جواز تأسیس بکاهد، در صورتی که طی هفت ماه گذشته ۵۱۲ جواز تأسیس سرمایه گذاری صنعتی در آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار بیانگر تداوم تمایل سرمایه‌گذاران و وجود ظرفیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان غربی است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با اشاره به صدور مجوز خودروسازی در استان افزود: سه نوع کامیون کشنده برای تولید آماده می‌شود و صدور مجوز تولید کامیون گازسوز نیز در دست اقدام است

وی همچنین با اشاره به یکی از طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش شیشه‌سازی گفت: اخیراً به همراه استاندار محترم از یک مجموعه بزرگ شیشه‌سازی که مراحل پایانی اجرای پروژه را سپری می‌کند، بازدید کردیم. سرمایه‌گذار این مجموعه دارای ۱۶ هزار کارمند و حقوق‌بگیر است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت فعالیت و انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در عرصه تولید و اقتصاد استان برای سرمایه گذاران و هلدینگ‌های بزرگ است.

صدور ۹۹ پروانه صنعتی جدید صنعتی و فعالسازی ۳۳ معدن راکد

خیرخواه با اشاره به صدور ۹۹ پروانه صنعتی جدید در آذربایجان‌غربی در شش ماهه سال جاری، احیای معادن راکد را نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه معدن عنوان کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۳۳ معدن راکد با برگزاری سه مزایده به چرخه فعالیت بازگشته‌اند و مزایده جدیدی نیز با هدف جذب سرمایه‌گذار و فعال‌سازی سایر معادن راکد برگزار خواهد شد؛ این در حالی است که در برخی استان‌ها ممکن است حتی سالانه یک مزایده نیز برگزار نشود.

پیشگیری از خام‌فروشی مواد معدنی با ایجاد واحدهای فرآوری

وی از آزادسازی سامانه کاداستر برای ثبت محدوده‌های معدنی جدید خبر داد و با اشاره به ظرفیت معادن سنگ تزئینی استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی دارای ۱۹۸ معدن سنگ تزئینی است که تاکنون تنها برای ۳۳ معدن واحد فرآوری ایجاد شده و در سایر معادن نیز تلاش داریم بهره‌برداران به ایحاد واحد فرآوری اقدام کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را برای توسعه واحدهای فرآوری در جوار معادنی همچون سیلیس و معادن انواع سنگ و سنگ‌های تزئینی به کار خواهیم گرفت تا ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده در استان فراهم شود.