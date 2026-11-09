باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست راهبران آزمایشگاه تحقیقات فردی با حضور وزیر علوم در وزارت علوم برگزار شد.

در این آئین حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات با اشاره به سازوکار جدید حمایت از آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی، گفت: برخلاف روال‌های گذشته، حمایت‌های مالی به‌طور مستقیم به حساب پژوهشگران واریز می‌شود و دانشگاه‌ها سهمی از این اعتبار نخواهند داشت.

وی افزود: با هدف حمایت از اعضای جوان هیئت علمی، در صورت افزایش مشارکت در فعالیت‌ها، حمایت‌های مالی بیشتری نیز پیش‌بینی شده است.

ضرورت گذار از پژوهش‌های انتزاعی به مسئله‌محور

سیمایی با تأکید بر معیار ارزیابی عملکرد پژوهشگران، گفت: تداوم حمایت‌ها منوط به ارائه خروجی‌های ملموس است. ما باید از پژوهش‌های صرفاً انتزاعی عبور کرده و به سمت تحقیقات مسئله‌محور حرکت کنیم. هدف نهایی، ایجاد یک شبکه منسجم آزمایشگاه‌ها از طریق طرح‌هایی همچون «هما» است تا ظرفیت‌های علمی کشور به‌صورت هم‌افزا در خدمت حل چالش‌های ملی قرار گیرد.

چالش زیرساخت‌ها و نوسازی تجهیزات دانشگاهی

وزیر علوم اظهار کرد: موضوع فرسودگی تجهیزات دانشگاه‌ها کاملاً مورد توجه است. با وجود چالش‌های اقتصادی و تأخیرهایی که در برنامه‌های نوسازی به دلیل شرایط موجود ایجاد شده، پیگیری برای تأمین منابع از طریق صندوق توسعه ملی و گفتگو با دولت برای بازسازی زیرساخت‌ها همچنان در دستور کار است.

شفافیت در انتخاب آزمایشگاه‌های مشمول حمایت

وی با اشاره به حساسیت بالای فرآیند انتخاب آزمایشگاه‌های تحقیقات فردی، تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت، معیار انتخاب باید کاملاً علمی، شفاف و بدون سوگیری باشد. شاخص‌هایی نظیر قدرت حل مسئله، میزان فعالیت در شبکه‌های پژوهشی و توجه به ظرفیت‌های علوم انسانی، از جمله مبانی اصلی انتخاب پژوهشگران در این طرح خواهد بود.