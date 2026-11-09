همزمان با ایام فاطمیه مراسم استقبال از شهید گمنام در سلماس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - از ورودی شهر تا مدرسه پسرانه امام خمینی (ره) ، مردم با دل‌های عاشق استقبال کردند. حتی مدرسه دخترانه گوهران هم افتخار میزبانی داشت نسلی که با شهدا عهدی دوباره بست.

مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور مسئولان شهرستان سلماس، در ورودی شهر برگزار شد.

مردم مؤمن و انقلابی سلماس با شور و اشتیاق ساعت در مسجد حضرت علی اکبر(ع)(ویژه خواهران) و بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع(وژه برادران) به استقبال این شهید والامقام خواهند رفت.

در ادامه نیز، مردم شهید پرور سلماس در تجمعات شبانه مردمی ساعت ۲۱ شب در خیابان امام افتخار میزبانی پیکر شهید گمنام را خواهند داشت.