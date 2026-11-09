باشگاه خبرنگاران جوان - مرور تحولات هفت دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست آمریکا در قبال ایران، فارغ از تغییر دولت‌ها، بر پایه فشار و مداخله دنبال شده است؛ از کودتای ۲۸ مرداد و حمایت از رژیم پهلوی تا مسدودسازی دارایی‌ها، تحریم‌های گسترده، حمایت از گروه‌های ضدانقلاب و پشتیبانی از عراق در جنگ تحمیلی. این روند در دولت‌های مختلف آمریکا ادامه یافت و در دوره‌های اخیر، جنگ ترکیبی و تهدید به حمله مستقیم نیز به آن افزوده شد.

در برابر این سیاست مستمر، ملت ایران بیش از ۴۷ سال در برابر تهدید، ترور و تحریم ایستادگی کرده است. پیروزی دموکرات‌ها و روی کار آمدن جمهوری‌خواهان، تغییری در ماهیت دشمنی آمریکا ایجاد نمی‌کند و گره زدن سرنوشت ایران به تحولات واشنگتن، خطایی راهبردی است.