باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دموکرات و جمهوری‌خواه ندارد؛ سیاست ثابت آمریکا علیه استقلال ایران + فیلم

از کودتای ۲۸ مرداد تا تحریم و جنگ ترکیبی، رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا با سیاستی مشترک برای تضعیف استقلال ایران عمل کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرور تحولات هفت دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست آمریکا در قبال ایران، فارغ از تغییر دولت‌ها، بر پایه فشار و مداخله دنبال شده است؛ از کودتای ۲۸ مرداد و حمایت از رژیم پهلوی تا مسدودسازی دارایی‌ها، تحریم‌های گسترده، حمایت از گروه‌های ضدانقلاب و پشتیبانی از عراق در جنگ تحمیلی. این روند در دولت‌های مختلف آمریکا ادامه یافت و در دوره‌های اخیر، جنگ ترکیبی و تهدید به حمله مستقیم نیز به آن افزوده شد.

در برابر این سیاست مستمر، ملت ایران بیش از ۴۷ سال در برابر تهدید، ترور و تحریم ایستادگی کرده است. پیروزی دموکرات‌ها و روی کار آمدن جمهوری‌خواهان، تغییری در ماهیت دشمنی آمریکا ایجاد نمی‌کند و گره زدن سرنوشت ایران به تحولات واشنگتن، خطایی راهبردی است.

مطالب مرتبط
دموکرات و جمهوری‌خواه ندارد؛ سیاست ثابت آمریکا علیه استقلال ایران + فیلم
young journalists club

توهین به تمدن ایران؛ پرده ای دیگر از دشمنی آمریکا با ملت ایران + فیلم

دموکرات و جمهوری‌خواه ندارد؛ سیاست ثابت آمریکا علیه استقلال ایران + فیلم
young journalists club

آمریکا از دوران دفاع مقدس در آرزوی تسلیم ایران است + فیلم

دموکرات و جمهوری‌خواه ندارد؛ سیاست ثابت آمریکا علیه استقلال ایران + فیلم
young journalists club

چرا تقابل آمریکا با ایران به مسئله قدرت و استقلال گره خورده است؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
۸۱۱

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم
۸۰۵

 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم
۷۸۲

مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
۷۶۱

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم
۶۷۹

نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha