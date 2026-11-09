جانشین فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری اعضای باند حرفه‌ای جعل اسناد ملکی و کلاهبرداری بیش از هزار میلیارد تومانی در رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قاسم جانعلی‌پور، جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفت: در پی گزارش جعل امضا و اثر انگشت و انتقال غیرقانونی اسناد مالکیت ۲ قطعه زمین در رشت، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: اعضای این باند با شناسایی املاک بدون سکنه و متعلق به مالکان مقیم خارج از کشور یا افراد فوت شده، از طریق جعل مبایعه‌نامه و استفاده از هویت‌های جعلی، اسناد مالکیت را به نام خود دریافت کرده و تعدادی از املاک را به دیگران منتقل کرده بودند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری ۲ متهم ۳۸ و ۴۲ ساله در این پرونده خبر داد و تصریح کرد: ارزش املاک تصاحب شده و فروخته شده بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل و مالباختگان ادامه دارد.

سرهنگ جانعلی‌پور به شهروندان توصیه کرد: پیش از انجام معاملات ملکی، اصالت اسناد و هویت فروشندگان را از طریق مراجع رسمی بررسی کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، جعل اسناد املاک
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