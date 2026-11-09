باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه پولیتیکو روز دوشنبه گزارش داد که اتحادیه اروپا برای نمایندگی از این اتحادیه در مذاکرات سه‌جانبه مربوط به جنگ اوکراین در ابوظبی، یک نماینده از کمیسیون اروپا و یک نماینده از شورای اروپا اعزام خواهد کرد.

به گفته منابع آگاه، «بیورن زایبرت»، رئیس دفتر اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، و «آنا ماریا بورا»، مشاور ارشد سیاست خارجی آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در این نشست حضور خواهند داشت.

این منابع مشخص نکرده‌اند که آیا هیئت اتحادیه اروپا در محل اصلی مذاکرات و پشت میز گفت‌و‌گو‌ها نیز حضور خواهد داشت یا خیر.

نشست سه‌جانبه میان اوکراین، روسیه و آمریکا قرار است روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی برگزار شود.

منبع: پولیتیکو