سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران این فرصت را دارد تا در تعطیلات نقاط ضعف تیم خود را ترمیم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - رقابت‌های لیگ برتر فوتبال پس از پایان هفته دوازدهم به دلیل برگزاری دو دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران مقابل فلسطین و عراق با وقفه روبه‌رو شده است؛ فرصتی که می‌تواند برای استقلال و کادر فنی این تیم اهمیت زیادی داشته باشد. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر علاوه بر مسابقات لیگ برتر، در رقابت‌های آسیایی نیز حضور داشته‌اند و حالا می‌توانند از این فرصت برای بازیابی توان جسمانی و رفع ایراد‌های فنی استفاده کنند.

استقلال در فصل جاری با وجود مشکلاتی که از ابتدای مسابقات با آن مواجه بوده، توانسته نتایج قابل قبولی کسب کند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی و ناتوانی باشگاه در جذب بازیکنان جدید، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های این تیم بوده است؛ موضوعی که دست کادر فنی را برای ایجاد تغییرات گسترده در ترکیب بسته و مسئولیت بیشتری بر دوش بازیکنان فعلی قرار داده است.

از سوی دیگر، حضور هم‌زمان در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا باعث شده استقلال برنامه فشرده‌ای را پشت سر بگذارد. انجام مسابقات متعدد در فاصله زمانی کوتاه، فشار زیادی به بازیکنان وارد می‌کند و همین مسئله اهمیت استراحت، ریکاوری و آماده‌سازی دوباره تیم را افزایش می‌دهد.

یکی از موضوعاتی که سهراب بختیاری‌زاده باید در تعطیلات فعلی به آن توجه کند، بررسی عملکرد استقلال در مسابقات اخیر است. آبی‌پوشان در برخی دیدار‌ها نمایش‌های قابل قبولی داشته‌اند، اما تساوی مقابل استقلال خوزستان و از دست رفتن امتیاز در این مسابقه نشان داد که این تیم همچنان برای رسیدن به ثبات بیشتر نیازمند رفع برخی ایرادهاست.

کادر فنی استقلال در این فرصت می‌تواند ضمن بررسی اشتباهات فردی و تیمی، روی افزایش هماهنگی میان خطوط و بهبود عملکرد بازیکنان در لحظات حساس مسابقه تمرکز کند. همچنین بازگرداندن آمادگی جسمانی بازیکنان پس از هفته‌های پرفشار گذشته، یکی دیگر از اولویت‌های بختیاری‌زاده خواهد بود.

با توجه به مسابقات مهمی که استقلال در ادامه فصل پیش رو دارد، نحوه استفاده از این وقفه می‌تواند در شرایط آینده آبی‌پوشان تأثیرگذار باشد. بختیاری‌زاده فرصت دارد تیمش را با آمادگی بیشتری به ادامه رقابت‌ها برگرداند تا استقلال بتواند در لیگ برتر و مسابقات آسیایی با شرایط بهتری به میدان برود.