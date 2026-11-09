تیم فوتبال استقلال برای ترمیم ساختار دفاعی و جلوگیری از خستگی بازیکنان نیاز به تقویت در نیم فصل و به خصوص در خط دفاع دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - دریافت دو گل در دیدار مقابل استقلال خوزستان و از دست رفتن پیروزی در دقایق پایانی، بار دیگر وضعیت خط دفاعی استقلال را در کانون توجه قرار داده است. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در شرایطی در اهواز به تساوی رضایت دادند که فرصت کسب سه امتیاز را داشتند، اما اشتباهات و ناهماهنگی‌های دفاعی مانع از رسیدن آنها به پیروزی شد.

استقلال در فصل جاری با وجود مشکلات متعدد و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، توانسته در بخش زیادی از مسابقات نتایج قابل قبولی کسب کند. با این حال، فشردگی رقابت‌ها و محدودیت در اختیار داشتن بازیکنان جدید، شرایطی را ایجاد کرده که کادر فنی برای حفظ تعادل در ترکیب تیم با چالش‌هایی روبه‌رو باشد.

یکی از مسائلی که در دیدار‌های اخیر استقلال به چشم آمده، ضرورت حفظ تمرکز بازیکنان تا آخرین لحظه مسابقه است. تساوی مقابل استقلال خوزستان نیز نشان داد که از دست دادن تمرکز در دقایق پایانی می‌تواند زحمات یک تیم را تحت تأثیر قرار دهد. آبی‌پوشان در شرایطی که برای کسب پیروزی تلاش می‌کردند، نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و در نهایت دو امتیاز مهم را از دست دادند.

البته بررسی وضعیت دفاعی استقلال تنها به عملکرد مدافعان محدود نمی‌شود و هماهنگی میان خطوط مختلف تیم نیز در این زمینه اهمیت دارد. نحوه بازگشت هافبک‌ها به عقب، پوشش فضا‌های خالی و جلوگیری از شکل‌گیری حملات حریف، عواملی هستند که می‌توانند در کاهش فشار روی خط دفاع تأثیرگذار باشند.

از طرف دیگر، اخراج عارف آقاسی و یاسر آسانی در دیدار مقابل استقلال خوزستان، کار بختیاری‌زاده را برای انتخاب ترکیب در مسابقه بعدی دشوارتر می‌کند. غیبت این دو بازیکن باعث می‌شود سرمربی استقلال ناچار به استفاده از گزینه‌های جایگزین باشد و همین مسئله اهمیت هماهنگی نفرات در تمرینات پیش رو را افزایش می‌دهد.

تعطیلات فعلی لیگ برتر می‌تواند فرصت مناسبی برای کادر فنی استقلال باشد تا با بررسی دقیق مسابقات گذشته، ایراد‌های دفاعی تیم را شناسایی و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ریزی کند. استقلال در ادامه فصل علاوه بر رقابت‌های داخلی، باید در آسیا نیز به میدان برود و برای موفقیت در هر دو جبهه به ساختار دفاعی منسجم‌تری نیاز دارد.

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سهراب بختیاری‌زاده استفاده از فرصت تعطیلات برای افزایش تمرکز و هماهنگی بازیکنان است؛ چراکه تکرار اشتباهات در مسابقات آینده می‌تواند امتیاز‌های ارزشمندی را از استقلال بگیرد.