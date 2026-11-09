باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انفجار مرگبار در کارخانه فولاد ترکیه + فیلم

انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه آهن و فولاد ازمیر ترکیه، ۳ کشته و ۴ زخمی برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان در پی وقوع انفجاری مهیب در کارخانه آهن و فولاد ازمیر ترکیه، آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داد که بر اثر آن ۳ نفر جان باختند و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

مطالب مرتبط
انفجار مرگبار در کارخانه فولاد ترکیه + فیلم
young journalists club

انفجار مهیب و آتش سوزی در پالایشگاه آمریکا + فیلم

انفجار مرگبار در کارخانه فولاد ترکیه + فیلم
young journalists club

۲۱ کشته بر اثر انفجار مهیب کارخانه مواد محترقه در چین + فیلم

انفجار مرگبار در کارخانه فولاد ترکیه + فیلم
young journalists club

انفجار عظیم در خط لوله گاز تگزاس + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
۸۰۰

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم
۷۵۴

مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
۷۵۱

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم
۷۴۷

 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم
۶۴۲

نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha