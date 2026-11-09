انفجار مرگبار در کارخانه فولاد ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0647\u06cc\u0628 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0622\u0647\u0646 \u0648 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0627\u0632\u0645\u06cc\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0622\u0646 \u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f \u0648 \u06f4 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n