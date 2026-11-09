کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس امروز با افزایش ۴۷ هزار و ۸۲۸ واحدی به تراز ۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۸۲۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشد ۲۲ هزار و ۵۲۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۴۲۱ واحد ایستاد.

وی افزود: در معاملات امروز سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی، حجم معاملات به ۵۴ میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات به ۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان رسید. همچنین سرانه خرید ۱۱۳ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۰۹ میلیون تومان بود.

آسایش بیان کرد: در جریان معاملات امروز، شاهد ورود ۴ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی بودیم. همچنین ۸۰ درصد بازار، معادل ۷۶۲ نماد، در محدوده مثبت و ۲۰ درصد بازار، معادل ۱۸۵ نماد، در محدوده منفی به کار خود پایان دادند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بازار در ابتدای معاملات با عرضه همراه بود، اما از حدود ساعت ۹:۳۰ به بعد تقاضا به‌خوبی در بازار شکل گرفت و بیشتر نماد‌ها به سمت محدوده مثبت و حتی صف خرید حرکت کردند.

وی در ادامه به صنایع پیشرو از نظر ورود پول حقیقی اشاره کرد و گفت: بیشترین ورود پول امروز به صنعت محصولات شیمیایی با ۸۵۳ میلیارد تومان اختصاص داشت و پس از آن صنعت فلزات اساسی با ۳۹۰ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار گرفت. در مقابل، صنعت محصولات غذایی با ۵۳ میلیارد تومان و صنعت خدمات فنی و مهندسی با ۴۸ میلیارد تومان، بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند.

آسایش در پایان با اشاره به روند معاملات بازار سرمایه تصریح کرد: بازار پس از اصلاحی که طی یک تا دو هفته اخیر تجربه کرده بود، بار دیگر برای عبور از سقف قبلی خود خیز برداشته است. با توجه به وضعیت بنیادی بازار، گزارش‌های منتشرشده و عملکرد شرکت‌ها، می‌توان امیدوار بود که روند صعودی بازار سرمایه بار دیگر آغاز شده باشد.