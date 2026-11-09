تیم فوتبال استقلال با وجود اینکه در فصل جاری لیگ برتر شکستی نداشته، اما آبی‌ها امتیاز‌های مهمی را از دست داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  - استقلال پس از پایان هفته دوازدهم لیگ برتر و تساوی مقابل استقلال خوزستان، حالا باید از تعطیلات ایجادشده به دلیل برگزاری دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای آماده‌سازی در مسابقات پیش رو استفاده کند. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده پس از پایان این وقفه، دو مسابقه مهم در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا خواهند داشت که نتایج آنها می‌تواند در ادامه مسیر این تیم تأثیرگذار باشد.

با این حال، استقلال برای دیدار مقابل خیبر با چالش‌هایی در انتخاب ترکیب روبه‌رو است. اخراج عارف آقاسی و یاسر آسانی در مسابقه مقابل استقلال خوزستان، غیبت این دو بازیکن در دیدار بعدی را به همراه خواهد داشت و کادر فنی باید برای پر کردن جای خالی آنها تصمیم‌گیری کند. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که استقلال به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی امکان جذب بازیکن جدید را ندارد و باید با نفرات فعلی خود به مصاف رقبا برود.

پس از مسابقه با خیبر، آبی‌پوشان باید در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مقابل العین امارات قرار بگیرند. این مسابقه نیز برای استقلال اهمیت ویژه‌ای دارد و شاگردان بختیاری‌زاده برای ادامه حضور موفق در این رقابت‌ها به دنبال کسب نتیجه مطلوب خواهند بود.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی استقلال در این مقطع، مدیریت توان جسمانی بازیکنان است. فاصله زمانی میان مسابقات داخلی و آسیایی و فشار ناشی از حضور در دو رقابت مختلف، شرایطی را ایجاد می‌کند که بختیاری‌زاده باید با برنامه‌ریزی دقیق از بازیکنان خود استفاده کند. همچنین آماده‌سازی نفرات جایگزین برای غیبت بازیکنان محروم، از دیگر موضوعاتی است که سرمربی استقلال باید در تمرینات پیش رو به آن توجه داشته باشد.

استقلال در هفته‌های گذشته نشان داده است که با وجود محدودیت‌های موجود، توانایی رقابت در لیگ برتر و مسابقات آسیایی را دارد؛ اما دو دیدار پیش رو می‌تواند محک مهمی برای این تیم باشد. کسب نتیجه مطلوب مقابل خیبر و سپس ارائه نمایشی قابل قبول برابر العین، می‌تواند شرایط آبی‌پوشان را برای ادامه فصل بهبود ببخشد و به افزایش اعتمادبه‌نفس بازیکنان کمک کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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