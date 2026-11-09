باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: با توجه به شروع فصل سرما و به دنبال بارندگی‌های اخیر و ورود پرندگان مهاجر به تالاب‌های شهرستان و احتمال انتقال و شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، پایش و کنترل تالاب‌ها به عنوان یکی از کانون‌های شیوع بیماری حائز اهمیت بوده که در این راستا و در جهت پیشگیری از بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان آبزی مهاجر، آب بندان و تالاب‌های شهرستان (استیل، آق، بیجاربین و قمیشلی) امروز تحت رصد و پایش بهداشتی مشترک کارشناسان محیط زیست و دامپزشکی قرار گرفت.

او افزود: این پایش در تمامی زیستگا‌های آبی شهرستان استارا صورت گرفت و سلامت عمومی، ظاهری و رفتاری پرندگان آبزی موجود در این زیستگاه‌ها بررسی شد که خوشبختانه علائم بیماری یا تلفات مشکوک ناشی از بروز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و سایر بیماری‌ها در سطح مناطق مشاهده نشده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری ویروسی است که پرنده بیمار آلودگی را از طریق ترشحات دفع می‌کند، از شهروندان خواست: مشاهدات خود درباره موارد مشکوک به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان