باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید میکائیلی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهش و فناوری استان فارس در نشست خبری در آستانه برگزاری آیین اختتامیه دومین رویداد ملی «تا ثریا» اعلام کرد که این رویداد امسال با تمرکز بر «زیست‌بوم دانش‌بنیان‌ها» و «هوشمندسازی معادن» برگزار می‌شود.

او ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ارائه گزارشی از روند برگزاری این رویداد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ۲۶۸ طرح از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی‌های اولیه، ۱۵۴ طرح در دفترچه نهایی رویداد ثبت شد و در نهایت ۲۰۴ فناور در حوزه‌های مختلف حضور خواهند داشت.

میکائیلی با اشاره به حضور ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری و نهاد‌های مختلف در حاشیه این رویداد افزود: برگزاری پنل‌های تخصصی و جلسات B۲B با حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان، بستر مناسبی را برای هم‌افزایی نخبگان و فناوران فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بسیج علمی فارس همچنین با تأکید بر اینکه رویداد امسال برای نخستین بار در کشور با محوریت تخصصی «هوشمندسازی معادن» برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این رویداد، بسیج‌کنندگی فناوران سراسر کشور، تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر استان فارس است.

مجتبی خرسندی مدیرعامل گروه دانش‌بنیان پیشگامان بنیاد تعاون بسیج نیز با اشاره به نقش رویداد‌های ملی «تا ثریا» در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: گروه پیشگامان به‌عنوان بازوی اقتصاد دانش‌بنیان سازمان بسیج، مأموریت توسعه، تقویت و کمک به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را در زیست‌بوم‌های نوآوری استان‌های مختلف دنبال می‌کند.

او با بیان اینکه هر استان از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و نخبگانی قابل‌توجهی برخوردار است، افزود: استان فارس نیز از ظرفیت نخبگانی بسیار خوبی در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور برخوردار است و مجموعه‌ای از صندوق‌های پژوهش و فناوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، دانشگاه‌های مادر و مراکز آموزش عالی را در اختیار دارد.

مدیرعامل گروه دانش‌بنیان پیشگامان بنیاد تعاون بسیج ادامه داد: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم هم‌افزایی، کار تیمی و همکاری جمعی میان ارکان مختلف زیست‌بوم نوآوری است؛ موضوعی که در بیست‌ونهمین رویداد ملی «تا ثریا» با همکاری مجموعه‌های مختلف استان، از جمله بسیج مهندسین صنعت و معدن و حوزه بسیج علمی، در حال تحقق است.

خرسندی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف محوری این رویداد‌ها بسیج‌کنندگی ظرفیت‌ها برای پاسخ به مسائل فناورانه هر استان است، تصریح کرد: بسیج‌کنندگی یکی از شئون و راهبرد‌های اصلی بسیج محسوب می‌شود و در رویداد‌های «تا ثریا» تلاش شده است این رویکرد در حوزه زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان‌ها دنبال شود. به این ترتیب، ظرفیت‌های پراکنده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و امکان رفع بخشی از محدودیت‌های منابع مالی و اعتباری و همچنین هدایت، توانمندسازی و تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فراهم می‌شود.

او با اشاره به ضرورت اتصال سه ضلع اصلی برای پاسخگویی به اولویت‌های فناورانه استان‌ها گفت: یکی از این اضلاع، شبکه پشتیبانی مالی و اعتباری است که در بیست‌ونهمین رویداد ملی «تا ثریا» توانسته است ۱۵ نهاد مالی را برای حضور در برنامه‌های رویداد گرد هم آورد.

خرسندی افزود: این نهاد‌ها در قالب میز‌های مذاکراتی و نشست‌های دوجانبه تجاری (B۲B) با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و همچنین صندوق‌های پژوهش و فناوری وارد مذاکره می‌شوند تا زمینه شکل‌گیری تفاهم‌ها و همکاری‌های مالی و اعتباری میان طرفین فراهم شود.

مدیرعامل گروه دانش‌بنیان پیشگامان بنیاد تعاون بسیج، شبکه پاسخ به نیاز‌های فناورانه را ضلع دیگر این رویداد دانست و اظهار کرد: در این دوره، بیش از ۳۰۰ طرح به دبیرخانه رویداد ارسال شده است که از این تعداد، ۱۱۱ طرح متعلق به استان فارس است. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت و تلاش نوآوران، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان استان در شناسایی و ارائه راهکار برای نیاز‌های فناورانه است.

او با اشاره به نتایج ارزیابی و غربالگری طرح‌های ارسالی بیان کرد: پس از بررسی طرح‌ها و ارزیابی آنها بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های موردنظر برای ورود به مرحله مذاکره با سرمایه‌گذاران، ۱۵۴ طرح در دفترچه طرح‌های بیست‌ونهمین رویداد ملی «تا ثریا» قرار گرفته‌اند.

خرسندی ابراز امیدواری کرد با اجرای فرایند‌های تسهیلگری، هدایتگری و شتاب‌دهی، زمینه اتصال این شرکت‌ها به بازار‌های هدف، تأمین مالی مناسب و توسعه فعالیت تیم‌های فناور فراهم شود و افزود: هدف نهایی این است که اقدامات رویداد به همان روز برگزاری محدود نشود و در مراحل پس از آن نیز با پیگیری و حمایت‌های لازم، نتایج ملموسی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان فارس به همراه داشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه برگزاری دوره گذشته این رویداد در استان فارس اشاره کرد و گفت: سال گذشته نیز رویداد «تا ثریا» با محوریت گردشگری ارزش‌آفرین در استان فارس برگزار شد که در آن، یکی از حوزه‌های مهم و کمتر موردتوجه در زیست‌بوم دانش‌بنیان، یعنی شرکت‌های صنایع خلاق و مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری، مورد توجه قرار گرفت.

خرسندی با بیان اینکه گردشگری یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه استان فارس محسوب می‌شود، افزود: در دوره گذشته رویداد، بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به صندوق‌های فناوری حاضر در رویداد اختصاص پیدا کرد که این موضوع یکی از دستاورد‌های قابل‌توجه آن دوره بود.

مدیرعامل گروه دانش‌بنیان پیشگامان بنیاد تعاون بسیج با تأکید بر اهمیت ارزیابی نتایج و بازخورد‌های رویداد‌ها خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره بر آن تأکید داریم، بررسی خروجی و میزان اثربخشی رویدادهاست؛ چراکه رویداد از نظر ماهیت و کارکرد با همایش، جشنواره و برنامه‌های مشابه تفاوت دارد و نباید صرفاً به برگزاری یک مراسم و گردهمایی محدود شود.

او ادامه داد: رویداد «تا ثریا» یک فرایند مستمر است که مقدمات و برنامه‌ریزی‌های آن از ابتدای سال آغاز می‌شود و محور‌های فناورانه و اهداف موردنظر در طول این فرایند دنبال می‌شوند. برنامه پیش‌رو نیز جمع‌بندی بخشی از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی است که از ابتدای سال با مشارکت مجموعه‌های مختلف در استان فارس انجام شده است.

پیوند بخش معدن با فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است

دبیر اجرایی رویداد و فعال حوزه معدن نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در بخش معدن کشور گفت: بخش معدن ایران در زمینه اتصال به فناوری‌های روز، نوسازی ماشین‌آلات معدنی و توسعه خطوط تولید با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است و عبور از خام‌فروشی در این حوزه، نیازمند استفاده حداکثری از توان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است.

علی مرادی در تشریح اهداف برگزاری این رویداد در شیراز اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهمی که در این رویداد دنبال می‌شود، ایجاد پیوند میان بخش معدن و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین است؛ موضوعی که با توجه به فاصله موجود میان ظرفیت‌های معدنی کشور و میزان بهره‌گیری از فناوری‌های روز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق این هدف افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و موافقت مدیرعامل و مجموعه شرکت پیشگامان تهران، زمینه برگزاری این رویداد در استان فارس فراهم شد که این موضوع فرصتی ارزشمند برای توسعه ارتباطات فناورانه در بخش معدن به شمار می‌رود.

دبیر اجرایی رویداد تا ثریا همچنین از نقش‌آفرینی مجموعه‌های استانی در شکل‌گیری این برنامه قدردانی کرد و گفت: در این مسیر، دکتر میکائیلی، معاون پژوهشی سپاه فجر استان فارس، تلاش‌های قابل‌توجهی برای برگزاری رویداد انجام دادند که شایسته قدردانی است. همچنین از دکتر خرسندی و هیئت همراه که از تهران در این برنامه حضور پیدا کردند، تشکر می‌کنم.

مرادی با بیان اینکه محور اولیه این رویداد بخش معدن بوده است، ادامه داد: در ابتدا تمرکز اصلی را بر حوزه معدن قرار دادیم، اما با بررسی ظرفیت‌های موجود به این نتیجه رسیدیم که امکان توسعه دامنه رویداد و مشارکت سایر بخش‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری نیز وجود دارد؛ ازاین‌رو تلاش کردیم زمینه حضور و تعامل بخش‌های مرتبط دیگر را نیز فراهم کنیم.

او در تشریح چرایی انتخاب بخش معدن به‌عنوان محور اصلی این رویداد گفت: به‌عنوان یکی از فعالان حوزه معدن، از نزدیک با مشکلات این بخش آشنا هستم. امروز در حوزه ماشین‌آلات معدنی، خطوط تولید و توسعه صنایع فرآوری، با چالش‌های جدی مواجه هستیم و همچنان بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های معدنی کشور به شکل خام‌فروشی عرضه می‌شود.

این فعال حوزه معدن با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع پتروشیمی و کاهش خام‌فروشی در بخش نفت تصریح کرد: همان‌طور که در سال‌های گذشته توسعه پتروشیمی‌ها به کشور کمک کرد تا از خام‌فروشی در حوزه نفت فاصله بگیرد، بخش معدن نیز برای عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت ارزش‌آفرینی بیشتر، به توسعه صنایع فرآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته نیاز دارد.

مرادی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم استفاده از تمام ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی در بخش معدن است تا بتوانیم ضمن ارتقای بهره‌وری، مشکلات موجود در زمینه تجهیزات، ماشین‌آلات و فرایند‌های تولید را برطرف کنیم.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های اجرایی رویداد گفت: این برنامه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و تا حوالی ظهر ادامه خواهد داشت و تلاش شده است بخش‌های مختلف آن به‌گونه‌ای طراحی شود که زمینه ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی، صنعتی و فناورانه را فراهم کند.

دبیر اجرایی رویداد تا ثریا افزود: برگزاری نشست‌های تجاری دوجانبه (B۲B) و کارگاه تخصصی آموزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. در کنار میز‌های تجاری، یک پنل آموزشی تخصصی نیز با حضور استادان و فعالان حوزه صنعت و معدن و سازمان نظام مهندسی معدن برگزار می‌شود.

مرادی ادامه داد: برای این بخش از تعدادی از متخصصان، مهندسان و فعالان حوزه معدن که در شرکت‌های مختلف صنعتی و معدنی فعالیت دارند، دعوت شده است تا به‌عنوان مدرس و صاحب‌نظر حضور پیدا کنند و تجربیات و دانش تخصصی خود را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهند.

او با دعوت از علاقه‌مندان و فعالان بخش معدن برای حضور در این کارگاه آموزشی، ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد بتواند زمینه‌ساز تعامل مؤثرتر میان بخش معدن، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فناور باشد.

آیین اختتامیه این رویداد فردا (نهم آبان‌ماه) از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برگزار می‌شود.