کنفدراسیون عمومی کار فرانسه با ناکافی دانستن افزایش حداقل دستمزد از سوی دولت، از برگزاری دور تازه‌ای از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری در ۱۷ نوامبر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کنفدراسیون عمومی کار فرانسه اعلام کرد تا زمانی که دستمزد‌ها افزایش نیابد و دولت به مطالبات کارگران پاسخ ندهد، اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت.

گروه اتحادیه‌ای «کنفدراسیون عمومی کار» فرانسه (CGT) روز دوشنبه خواستار برگزاری «یک روز دیگر از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده» در ۱۷ نوامبر شد.

سوفی بینه، دبیرکل این کنفدراسیون، پس از دیدار با مقام‌های دولتی گفت: «تا زمانی که دستمزد‌ها افزایش نیابد و پاسخی به مطالبات ما داده نشود، بسیج اعتراضی ادامه خواهد داشت.»

بینه همچنین از تدابیر دولت برای آرام کردن معترضان، از جمله افزایش ۱.۶ درصدی حداقل دستمزد، انتقاد کرد.

وی استدلال کرد که این افزایش معادل ۲۳ یورو است و تنها پنج یورو بیشتر از افزایش خودکار دستمزدهاست که قرار است از اول ژانویه اعمال شود.

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه خواستار افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد شده و اقدام دولت را «خرده‌ریز» و ناکافی توصیف کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اعتراضات در فرانسه ، اعتصاب
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