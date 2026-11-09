رئیس سازمان اورژانس کشور از مصدومیت ۷۰۹ نفر و جان‌باختن ۲۷ نفر در پی حوادث جوی و ترافیکی از ۱۵ تا ۱۸ آبان‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر با تشریح آخرین گزارش حوادث جوی کشور در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۸ آبان‌ماه اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۱۴ نفر در پی حوادث جوی مصدوم شده‌اند که ۶ نفر در استان خوزستان، پنج نفر در کهگیلویه و بویراحمد و سه نفر در استان بوشهر گزارش شده‌اند. 

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۱۲ نفر بر اثر حوادث ناشی از رعدوبرق و دو نفر نیز در پی وقوع طوفان آسیب دیده‌اند. 

وی با اشاره به جان‌باختن پنج نفر در حوادث جوی این مدت تصریح کرد: دو نفر بر اثر برخورد صاعقه، یک نفر در پی ریزش آوار و دو نفر نیز بر اثر سایر حوادث جوی جان خود را از دست داده‌اند. این فوتی‌ها در استان‌های خوزستان با دو نفر و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و بوشهر هر کدام با یک نفر ثبت شده‌اند. 

میعادفر در ادامه به آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن اشاره کرد و گفت: در این مدت ۷۲ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند که متأسفانه پنج نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند. 

وی همچنین درباره وضعیت حوادث ترافیکی کشور در این بازه زمانی بیان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۶۹۵ نفر در حوادث ترافیکی مصدوم و ۲۲ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند. 

بر اساس گزارش سازمان اورژانس، میعادفر در پایان با اشاره به هشدار‌های هواشناسی درباره کاهش دما، وزش باد شدید، بارش باران و برف و افزایش ارتفاع امواج دریا، بر ضرورت توجه شهروندان به هشدار‌های رسمی و رعایت نکات ایمنی تأکید کرد.

منبع: اورژانس 

 

برچسب ها: اورژانس ، مصدومان
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