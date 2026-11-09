باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افزایش چشمگیر آب ورودی به سد کرج بعد از بارندگی اخیر + فیلم

تصاویر منتشرشده از سد کرج، جریان قابل‌توجه آب ورودی پس از بارش‌های اخیر را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارندگی‌های اخیر در استان البرز، موجب افزایش چشمگیر میزان آب ورودی به سد کرج شده و جلوه‌ای متفاوت از وضعیت این سد را به نمایش گذاشته است.

مطالب مرتبط
افزایش چشمگیر آب ورودی به سد کرج بعد از بارندگی اخیر + فیلم
young journalists club

حضور پرشور مردم در ۲۵۲ اجتماع شبانه علیرغم بارش باران + فیلم

افزایش چشمگیر آب ورودی به سد کرج بعد از بارندگی اخیر + فیلم
young journalists club

باران پاییزی، چهره بیجار را تازه کرد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
۸۰۰

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم
۷۵۴

مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
۷۵۱

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم
۷۴۷

 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم
۶۴۲

نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha