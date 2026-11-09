افزایش چشمگیر آب ورودی به سد کرج بعد از بارندگی اخیر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0686\u0634\u0645\u06af\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0622\u0628 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u062f \u06a9\u0631\u062c \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0627\u0632 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n