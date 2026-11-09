رئیس فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران حمایت و از احتمالا اضافه شدن دستیار خارجی به کادرفنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص شرایط تیم‌های ملی بزرگسالان و امید، اظهار داشت: بعد از جام‌جهانی همه تیم‌ها برای بازسازی فرصت پیدا می‌کنند که این مهم برای تیم ملی ایران نیز در حال انجام است.

او افزود: امیر قلعه‌نویی و یحیی گل‌محمدی به‌عنوان سرمربیان تیم‌های ملی و امید ما، نگاه به جوانگرایی دارند. البته جونگرایی باید در کنار استفاده از بازیکنان باتجربه باشد. در فهرست جدید تیم ملی نیز تعدادی از بازیکنان باتجربه نیستند و به نفرات جوان اضافه شده است.

تاج در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا، همچنان از قلعه‌نویی حمایت خواهد شد؟ گفت: بله، سرمربی تیم ملی مورد حمایت فدراسیون است.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص احتمال تغییر در دستیاران قلعه‌نویی نیز، بیان کرد: تغییرات ممکن است در کادرفنی بزرگسالان ایجاد شود و احتمال اضافه شدن دستیار خارجی وجود دارد.