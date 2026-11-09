رئیس فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران حمایت و از احتمالا اضافه شدن دستیار خارجی به کادرفنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص شرایط تیم‌های ملی بزرگسالان و امید، اظهار داشت: بعد از جام‌جهانی همه تیم‌ها برای بازسازی فرصت پیدا می‌کنند که این مهم برای تیم ملی ایران نیز در حال انجام است.

او افزود: امیر قلعه‌نویی و یحیی گل‌محمدی به‌عنوان سرمربیان تیم‌های ملی و امید ما، نگاه به جوانگرایی دارند. البته جونگرایی باید در کنار استفاده از بازیکنان باتجربه باشد. در فهرست جدید تیم ملی نیز تعدادی از بازیکنان باتجربه نیستند و به نفرات جوان اضافه شده است.

تاج در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا، همچنان از قلعه‌نویی حمایت خواهد شد؟ گفت: بله، سرمربی تیم ملی مورد حمایت فدراسیون است.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص احتمال تغییر در دستیاران قلعه‌نویی نیز، بیان کرد: تغییرات ممکن است در کادرفنی بزرگسالان ایجاد شود و احتمال اضافه شدن دستیار خارجی وجود دارد.

برچسب ها: مهدی تاج ، تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال امید ایران ، امیر قلعه نویی ، یحیی گل محمدی
خبرهای مرتبط
قلعه‌نویی ٢٩ بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتبال فراخواند
مدیر کل امور فرهنگی وزارت ورزش خبر داد:
تدوین و ابلاغ آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال
شافعی:
زنگ خطر برای تارتار به صدا در آمد/ پرسپولیس از مربع قهرمانی دور می‌شود
سوگلی ژنرال خط خورد؛
۱۰ بازیکن بزرگی که از تیم ملی فوتبال خط خوردند
اعلام زمان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در عراق
موشکافی لیست تیم ملی فوتبال؛
جوانگرایی موقت یا آغاز پوست اندازی بزرگ در تیم ملی؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۱۰ بازیکن بزرگی که از تیم ملی فوتبال خط خوردند
احتمال حضور مربی جدید در پرسپولیس قوت گرفت
جوانگرایی موقت یا آغاز پوست اندازی بزرگ در تیم ملی؟
زنگ خطر برای تارتار به صدا در آمد/ پرسپولیس از مربع قهرمانی دور می‌شود
اتلتیکو مادرید ۱-۲ بارسلونا/ بارسلونا در مادرید کامبک زد + فیلم
تدوین و ابلاغ آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال
کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان؛ کسب یک مدال نقره و یک برنز نمایندگان ایران
روایت تلخ پدر دختر بسکتبالیست پس از واژگونی اتوبوس/ چه کسی پاسخگو است؟
شریف: یک بازی دیگر داریم/ دختران ایران نماد غیرت و جنگندگی هستند
چراغ سبز IOC به تغییرات ساختاری در برنامه بازی‌های المپیک
آخرین اخبار
رائول گونزالس سرمربی رئال اویدو شد + عکس
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره آخرین وضعیت علیرضا کوشکی
واکنش علیرضا بیرانوند به عدم حضورش در اردوی تیم ملی فوتبال + عکس
دو آزمون مهم استقلال پس از فیفادی؛ سهراب به دنبال جبران امتیاز‌های از دست‌رفته
زنگ خطر در خط دفاع استقلال؛ سهراب باید فکری به حال اشتباهات کند
تعطیلات فیفادی؛ فرصت طلایی سهراب برای ترمیم نقاط ضعف استقلال
تاج: از قلعه نویی حمایت می‌کنم/ احتمالا دستیار خارجی به کادرفنی تیم ملی اضافه شود
یامال بازی مقابل چک و انگلیس را از دست داد
چراغ سبز IOC به تغییرات ساختاری در برنامه بازی‌های المپیک
برگزاری همایش ملی و بین‌المللی صلح و ورزش
سه نماینده ایران در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان
روایت تلخ پدر دختر بسکتبالیست پس از واژگونی اتوبوس/ چه کسی پاسخگو است؟
کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان؛ کسب یک مدال نقره و یک برنز نمایندگان ایران
۱۰ بازیکن بزرگی که از تیم ملی فوتبال خط خوردند
تدوین و ابلاغ آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال
شریف: یک بازی دیگر داریم/ دختران ایران نماد غیرت و جنگندگی هستند
اتلتیکو مادرید ۱-۲ بارسلونا/ بارسلونا در مادرید کامبک زد + فیلم
احتمال حضور مربی جدید در پرسپولیس قوت گرفت
زنگ خطر برای تارتار به صدا در آمد/ پرسپولیس از مربع قهرمانی دور می‌شود
جوانگرایی موقت یا آغاز پوست اندازی بزرگ در تیم ملی؟
دعوت گل‌محمدی از ۳۰ بازیکن به نخستین اردوی تیم ملی امید
قلعه‌نویی ٢٩ بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتبال فراخواند
منچستریونایتد ۴ - ۴ استون ویلا/ کامبک جنون آمیز شیاطین سرخ در وقت‌های اضافه + فیلم
مرکز حمایت از ایثارگران و جانبازان در ۳۳ رشته ورزشی فعالیت می‌کند
دعوت از آسانی، خلیل‌زاده و مسئولان باشگاه تراکتور به کمیته انضباطی
جزیره قشم به رده دوم جدول رسید/ مس کرمان بالاخره رنگ برد را دید
تعطیلی سه روزه تمرینات پرسپولیس
ساندرلند ۱ - ۰ چلسی/ آبی پوشان لندنی بدموقع باختند + فیلم
وزارت ورزش و جوانان: رکوردشکنی یوسفی، نقطه برجسته حضور وزنه‌برداری در چین بود
۱۳مدال کوراش‌کاران ایران در مسابقات جهانی قزاقستان