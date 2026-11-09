رئیس سازمان اطلاعات ترکیه نسبت به حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به ایران هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، اعلام کرد در مذاکرات میان ایران و آمریکا پیشرفت‌هایی حاصل شده و توافقی که اکنون روی میز قرار دارد، «برای هر دو طرف منصفانه» است.

کالین در کنفرانسی که با همکاری اندیشکده ترکیه‌ای «اورسام» و دانشگاه آکسفورد در آنکارا برگزار شد، گفت: «مسئله ایران برای همه و به‌ویژه کل منطقه بسیار حساس است. این روز‌ها تلاش زیادی می‌کنیم تا از حمله مجدد آمریکا یا حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران جلوگیری کنیم.»

وی افزود: «رئیس‌جمهور ما تنها دو روز پیش درباره این موضوع با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌و‌گو کرد و بار دیگر از او خواست دست به حمله نزند.»

رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه هشدار داد که چنین اقدامی شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد و تأکید کرد: «اگر آمریکا به‌تنهایی یا همراه با اسرائیل بار دیگر به ایران حمله کند، به همان چرخه معیوب بازخواهیم گشت.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه حمله نظامی به ایران را آغاز کردند. در ماه آوریل آتش‌بس برقرار شد و در ماه ژوئن نیز در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح، یادداشت تفاهمی به امضا رسید؛ با این حال، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و مناقشه همچنان حل‌وفصل نشده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ابراهیم کالین ، ایران و آمریکا
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