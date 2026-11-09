باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تشریح آخرین وضعیت ساخت‌وساز و فعالیت‌های این نهاد، با اعلام اینکه این سازمان ۱۶ هزار و ۲۰۰ عضو در شاخه‌های عمران، معماری و نقشه برداری دارد، اظهار داشت: سالانه حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع ساخت‌وساز در نظام مهندسی ثبت می‌شود که البته بخشی از ساخت‌وسازها نیز خارج از این سیستم ثبت می‌گردند. این سازمان هم‌اکنون دارای ۲۲ دفتر نمایندگی در سطح استان است.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی نظام مهندسی آموزش است و سالانه ۳۰ دوره آموزشی برگزار می‌کند، افزود: با نگاه مجموعه شهری، رویکرد ما تجمیع فرآیندهاست. در سال ۱۴۰۰ نیز تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و ثبت اسناد به همین منظور منعقد شد.

رئیس نظام مهندسی استان با اشاره به تدوین ضوابط سیما و منظر شهری با تمرکز بر سالمندان و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ (که البته هنوز عملیاتی نشده است)، تصریح کرد: نگرانی اصلی ما جمعیت آینده شهر است که به سمت میانسالی حرکت خواهند کرد؛ بنابراین باید به سمتی برویم که فضاهای شهری بهبود یافته و شهروندان از پیاده‌روی در شهر لذت ببرند. ضوابط مدنظر ما حداقلی است و در گام نخست تلاش می‌کنیم نمره قابل قبول ۵۰ درصد را کسب کنیم.

وی همچنین بر لزوم رعایت ضوابط ابعاد آسانسور و رمپ در ساختمان‌ها تأکید کرد و هشدار داد: اگر ضوابط به‌گونه‌ای باشد که امکان اجرایی شدن نداشته باشد، منجر به تخلف و فرار سرمایه از کرمان خواهد شد. هزینه‌های بالای ساخت‌وساز به‌ویژه در بخش سازه، مردم را به سمت ساخت‌های ارزان‌تر سوق می‌دهد، در حالی که کرمان روی گسل زلزله قرار دارد.

وی گفت: شهرهایی که ساخته می‌شوند نیازمند نگاه مدیریتی بهتری هستند و از ابتدای سال آینده برنامه جدی برای ساماندهی نماها و سیما و منظر شهری اجرا خواهیم کرد که ممکن است با مقاومت‌هایی نیز روبه‌رو شود.

وی افزود: نمای کلاسیک گران‌تر ساخته می‌شود، این دراین در حالی است که نماهای سنتی (همانند مساجد تاریخی) هم زیباتر هستند و هم از نظر اقتصادی بازدهی بهتری برای پروژه دارند. طرح موسوم به «خانه ویلایی» نیز بیشتر جنبه شعاری دارد، چرا که هزینه زمین و ساختمان بسیار بالا است (هزینه هر مترمربع زمین حدود ۵۰ میلیون تومان و ساختمان اداری ۹۴ میلیون تومان برآورد می‌شود).

وی پدیده فرونشست را یکی از مسائل مهم و تکالیف حوزه شهری دانست که طی ماه‌های اخیر جلساتی پیرامون آن برگزار شده است. همچنین وجود قنات‌های قدیمی در بستر زمین کرمان را از دیگر مشکلات ساخت‌وساز برشمرد و تأکید کرد که این سازمان هیچ‌گونه نظارتی بر ساختمان‌های اداری ندارد.

گلستانی بیشترین علت تعطیلی پروژه‌های ساختمانی را مربوط به مسائل ایمنی دانست و گفت: ۱۵۰ پرونده در شورای انتظامی رسیدگی شده که ناشی از تخلفات مهندسین ناظر بوده است. ناظر وظیفه دارد اشکالات ساخت‌وساز را تذکر دهد. با این حال، هزینه خدمات مهندسی کمتر از ۱.۵ تا ۲ درصد هزینه کل ساختمان است و این عدد ناچیز به دلیل سیاه‌نمایی‌ها بولد می‌شود تا افراد از ساخت‌وسازهای نظام‌مند دوری کنند. در زلزله‌های بم و زرند ثابت شد اگر حداقل‌های آیین‌نامه‌ای رعایت می‌شد، شاهد این حجم از تلفات جانی نبودیم.

رئیس نظام مهندسی کرمان درباره حمایت از اقشار کم‌برخوردار در قالب طرح اقدام ملی مسکن بیان کرد: برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف، حتی به کمیته امداد اعلام کردیم که تا متراژ ۸۰ مترمربع، هیچ‌گونه هزینه خدمات مهندسی دریافت نمی‌کنیم.

وی در خصوص افراد فاقد صلاحیت نیز خاطرنشان کرد: قانون معمار تجربی، این افراد را با داشتن گواهی از راه و شهرسازی یا تعاون و کار به رسمیت شناخته و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.