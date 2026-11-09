شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از نداشتن اینترنت در روستای مله کبود از توابع شهرستان دالاهوی استان کرمانشاه ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اینترنت جزء جدایی ناپذیر از زندگی انسان محسوب می‌شود و نقش مهمی در ارتباطات، آموزش، کسب وکار، سرگرمی و خدمات آنلاین دارد؛ و سبک زندگی انسان‌ها را متحول کرده است. تنها کافی است با فشتر دادن یک دکمه به دنیایی از اطلاعات دست پیدا کنیم وعدم دسترسی و یا اختلال به این فناوری زندگی انسان‌ها را مختل می‌کند، به ویژه
در این روز‌هایی که دانش آموزان و دانشجویان مشغول به تحصیل هستند، ضرورت استفاده از آن بیشتر از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از نبود اینترنت در روستای مله کبود از توابع شهرستان دالاهوی استان کرمانشاه ابراز نارضایتی کرد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما ساکن روستای مله کبود از توابع شهرستان دالاهوی استان کرمانشاه هستیم. متاسفانه اهالی این روستا از داشتن اینترنت محروم هستند. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: اینترنت ، سوژه خبری ، فناوری 4G
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