پیگیری جذب ۱۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۶۲ طرح صنایع تبدیلی و غذایی استان

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از برنامه‌ریزی و پیگیری برای معرفی ۶۲ طرح مصوب به ارزش یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: تاکنون ۲۶۸ میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۸ طرح جذب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  پریسا بهرامی؛  سلیمی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی این سازمان، با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی و تسریع در روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی اظهار داشت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تحقق فرصت‌های جدید اشتغال، برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم برای معرفی ۶۲ طرح مصوب استان به منظور بهره‌مندی از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۶۸ میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای ۱۸ طرح کلیدی جذب شده است، افزود: تأمین مالی این طرح‌ها نقش مؤثری در تسریع روند اجرای پروژه‌ها، تکمیل زیرساخت‌های تولیدی، افزایش ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سطح استان خواهد داشت.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند جذب تسهیلات تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر، برگزاری هماهنگی‌های لازم با بانک‌های عامل و تلاش برای تکمیل پرونده‌های اعتباری سرمایه‌گذاران، اقدامات مؤثری برای رفع موانع موجود و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های در انتظار تأمین اعتبار انجام شده است.

سلیمی ضمن اشاره به تعداد اشتغال مستقیم ۸۹۴ نفر و غیر مستقیم ۳۵۷۶ نفر با افتتاح و راه اندازی این طرح‌ها خاطر نشان کرد: با تداوم این پیگیری‌ها و همکاری مؤثر بانک‌های عامل، در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از منابع مالی پیش‌بینی‌شده جذب و زمینه تکمیل و بهره‌برداری از تعداد بیشتری از طرح‌های صنایع تبدیلی و غذایی استان فراهم شود.

وی در ادامه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را یکی از راهبرد‌های اساسی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی دانست و گفت: ایجاد و تقویت این صنایع علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده، رونق سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد مناطق روستایی و کشاورزی استان خواهد بود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی و همکاری حداکثری بانک‌های عامل و تسریع در فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات، شاهد شتاب‌گیری اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه صنایع تبدیلی و غذایی به فرصت‌های بالفعل تولید و اشتغال در استان باشیم

برچسب ها: کردستان ، جهاد کشاورزی ، تولید ، اشتغال
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