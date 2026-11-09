باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -با فرا رسیدن فصل سرد سال و افزایش استفاده از وسایل گازسوز، خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامتی در خانه‌ها تبدیل می‌شود؛ گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌طعم که در صورت بی‌توجهی به نکات ایمنی، می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد. هر ساله شمار قابل توجهی از هموطنان در اثر بی‌احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی، دچار گازگرفتگی می‌شوند.

محمد پرورش، رئیس مرکزمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گفت: از فروردین‌ماه امسال تاکنون، گزارشی در خصوص مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به اورژانس استان قم گزارش نشده است.

وی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: پارسال ۹۸ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که ۳۴ نفر آقا و ۶۳ نفر خانم بودند. از این تعداد، ۱۱ نفر با اقدامات اولیه در محل حادثه و توصیه‌های پزشکی به‌صورت سرپایی مداوا شدند، ۶۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۹ نفر با رضایت خودشان و با توصیه در محل، نیازی به بستری شدن نداشتند و مشکل آنان در محل رفع شد.

پرورش خاطرنشان کرد: امسال از فروردین‌ماه گزارشی درباره گازگرفتگی نداشته‌ایم، اما در فصل سرد سال از مردم می‌خواهیم برای پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن، موارد ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز را رعایت کنند و به علائم گازگرفتگی آگاهی داشته باشند.

وی در خصوص علائم گازگرفتگی گفت: علائم مسمومیت با مونوکسید کربن در مراحل اولیه شبیه یک بیماری ویروسی و سرماخوردگی است و یکی از شایع‌ترین علائم آن سردرد است. تهوع، استفراغ، درد عضلانی و احساس خستگی نیز از دیگر علائم آن است.

توصیه‌های آتش‌نشانی قم برای پیشگیری از گازگرفتگی

ابوطالبی، مسئول آموزش آتش‌نشانی استان قم، با اشاره به خطرات گازگرفتگی در فصل سرد سال، توصیه‌هایی برای پیشگیری از این حادثه ارائه کرد و اظهار داشت: برای جلوگیری از گازگرفتگی، حتماً هنگام استفاده از بخاری گازسوز راه خروجی دودکش را بررسی کنید.

وی در ادامه با تأکید بر رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: توجه کنید شعله بخاری آبی‌رنگ بسوزد و برای خروجی دودکش از کلاهک H استفاده شود؛ این اقدامات ساده می‌تواند خطر گازگرفتگی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

ابوطالبی خاطرنشان کرد: از وسایلی مانند پیک‌نیک برای گرمایش استفاده نکنید، چراکه این وسایل احتمال گازگرفتگی با مونوکسید کربن را افزایش می‌دهند و جان افراد را به خطر می‌اندازند.