باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنگنده‌های عربستان سعودی امروز فرودگاه الحدیده و شهرک مسکونی العیسی در یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند.

به گزارش شبکه المسیره، در حملات به شهرک العیسی، یک زن و یک کودک زخمی شدند.

این حملات در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها میان یمن و عربستان طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، مناطق مختلف یمن به‌طور مکرر هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای عربستان قرار می‌گیرند.

در مقابل، ارتش یمن نیز با استفاده از موشک و پهپاد، مواضع و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف حملات خود قرار می‌دهد.

منبع: الجزیره