معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو سال گذشته مجوز تولید ۴۰۳ محصول دانش بنیان را اخذ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - رامین کردی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو سال گذشته برای ۴۰۳ محصول مجوز تولید را اخذ کرده که در این میان ۶۲ محصول به تولید صنعتی و انبوه رسیده‌اند.

به گفته وی بر اساس آمار، شرکت‌های رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون دلار صادرات داشته‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: صادرات محصولات شرکت‌های رشد دانشگاه بیشتر به کشور‌های منطقه است، اما محصولاتی به کشور‌های اروپایی نیز صادر شده است.

کردی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد از استادان دانشگاه در حوزه فناوری در شرکت‌های دانش بنیان  فعالیت دارند، بیان کرد: نیاز‌های مد نظر در حوزه سلامت باید در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بررسی و پیگیری شود.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله‌ای بین تولید علم و فروش محصولات دانش بنیان و تبدیل به ثروت در تمام دنیا وجود دارد. به طور کلی در دانشگاه محققان و دانشجویان کار‌های تحقیقاتی را انجام می‌دهند.  

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برچسب ها: دانش‌بنیان ، فناوری
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