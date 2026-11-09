باشگاه خبرنگاران جوان - اگر شما هم «آبجیبزرگه» یا «داداشبزرگه» خانه باشید، حتماً این صحنه را تجربه کردهاید: درست وسط انجام کارهایتان، صاحب یکدست کوچولو هرچه نوشته یا ساختهاید به هم میزند! این ۳ ترفند روانشناسانه برای کمک به شماست.
درست وسط حل یک مسئلهٔ سخت ریاضی هستید، تمرکزتان روی نقطهٔ اوج است که ناگهان در اتاق با شتاب باز میشود! یک وروجک خندان در آستانهٔ در ایستاده، ماشین اسباببازیاش را روی میز میکوبد و با اصرار میگوید: «بیا با من بازی کن!»
احتمالاً در چنین لحظهای اولین فکری که به سرتان میزند، یک فریاد بلند است تا همه بفهمند چقدر عصبانی هستید؛ یا برعکس، کلافه و ناامید کتاب را میبندید و با خودتان میگویید: «اصلاً بیخیال درس!»
اما دادزدن، قهرکردن یا رهاکردن درس یا کارهای شخصیتان تنها راههای پیشرو نیستند. در گفتوگویی که با مریم حبیبی راد، روانشناس، داشتیم، او به ما یاد داد که چطور با سه راهکار ساده و هوشمندانه، هم حریم خصوصی و آرامش خودمان را حفظ کنیم و هم بدون دعوا به هدفمان برسیم.
راهکار اول: گفتوگو با زبان خود بچهها
اگر خواهر یا برادر کوچکترتان به سنی رسیده که حرفها را متوجه میشود، عصبانیت را کنار بگذارید و همقد او شوید. با لحنی آرام اما جدی برایش توضیح بده: «من الان باید درس بخوانم و نمیتوانم پیشت باشم، اما کارم که تمام شود میآیم.» باید درک کنیم که یک کودک هنوز به تفکر انتزاعی نرسیده است. مغز او توانایی تحلیل کامل موقعیت و حساسیت کار ما را ندارد و متوجه نمیشود چرا این درس تا این حد مهم است. وقتی بدانید او از روی لجبازی یا برای اذیتکردن شما این کار را نمیکند، بلکه هنوز دنیایش با دنیای شما فرق دارد، آرامتر برخورد خواهید کرد.
راهکار دوم: تشکیل «دادگاه خانواده» و کمکگرفتن از بزرگترها
لازم نیست همهٔ بار مدیریت شیطنتهای خانه را یکتنه به دوش بکشید. وظیفهٔ مدیریت فضای خانه اولازهمه بر عهدهٔ پدر و مادر است.مریم حبیبی راد پیشنهاد میدهد یک جلسه یا بهاصطلاح یک «دادگاه خانواده» تشکیل دهید. در فضایی آرام کنار پدر و مادر بنشینید، صادقانه از استرس امتحانهایتان بگویید و توضیح بدهید که برای رسیدن به اهدافتان به آرامش و فرصت نیاز دارید. از آنها بخواهید در آن ساعتهای خاص، خواهر یا برادر کوچکتر را به پارک ببرند یا سرگرم بازی و کاری بیرون از اتاق شما کنند تا بتوانید با خیال آسوده به کارهایتان برسید.
راهکار سوم: مهندسی زمان و شکارهای طلایی
اگر قرار است تا زمان فراهمشدن موقعیت درس نخوانید، حجم درسهایتان رویهم تلنبار میشود. راهکار سوم این است که ساعت مطالعهتان را کمی جابهجا کنید و از فرصتهای طلایی استفاده کنید. مثلاً وقتی او خواب است، وقتی در حال تماشای کارتون موردعلاقهاش است یا زمانی که بیرون از خانه به سر میبرد.با یک برنامهریزی هوشمندانهتر، نهتنها از درس و کارهای شخصیتان عقب نمیافتید، بلکه فرصتی هم پیدا میکنید تا بدون دغدغه و استرس کنار برادر یا خواهرتان بنشینید، با او وقت بگذرانید و از بازیکردن با او لذت ببرید.
منبع: فارس