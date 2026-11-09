اگر خواهر یا برادر کوچک‌ترتان به سنی رسیده که حرف‌ها را متوجه می‌شود، عصبانیت را کنار بگذارید و هم‌قد او شوید. با لحنی آرام اما جدی برایش توضیح بده: «من الان باید درس بخوانم و نمی‌توانم پیشت باشم، اما کارم که تمام شود می‌آیم.»

باید درک کنیم که یک کودک هنوز به تفکر انتزاعی نرسیده است. مغز او توانایی تحلیل کامل موقعیت و حساسیت کار ما را ندارد و متوجه نمی‌شود چرا این درس تا این حد مهم است. وقتی بدانید او از روی لجبازی یا برای اذیت‌کردن شما این کار را نمی‌کند، بلکه هنوز دنیایش با دنیای شما فرق دارد، آرام‌تر برخورد خواهید کرد.