عزاداری ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ حضرت زهرا(س) + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u062f\u0648 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0645 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0647 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647(\u0633)\u060c \u062f\u0631 \u0633\u0648\u06af \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627(\u0633) \u0628\u0647 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f.\n