باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عزاداری ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ حضرت زهرا(س) + فیلم

تصاویری از عزاداری ۲ هزار نوجوان در سوگ مادر سادات در شهر مقدس قم را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  دو هزار نوجوان از مدارس استان قم با برپایی دسته عزاداری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به عزاداری پرداختند.

مطالب مرتبط
عزاداری ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ حضرت زهرا(س) + فیلم
young journalists club

ایام فاطمیه در کشمیر هند + فیلم

عزاداری ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ حضرت زهرا(س) + فیلم
young journalists club

برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + فیلم

عزاداری ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ حضرت زهرا(س) + فیلم
young journalists club

روایت رهبر شهید انقلاب از روز‌های اندوه امیرالمؤمنین (ع) در فراق حضرت زهرا (س) + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم
۸۳۳

 آوارگی سیاسی پهلوی/ از کشوری به کشور دیگر در سودای سلطنت! + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم
۸۲۶

مرضیه کماسی: از استخر تا مدال جهانی شیرینی‌پزی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
۸۲۵

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
۷۷۳

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم
۶۹۱

نعنا؛ گیاهی با هزار کاربرد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha