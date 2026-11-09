بروکسل با هشدار درباره تشدید بحران انسانی در نوار غزه در پی سیلاب و وخامت شرایط زمستانی، خواستار دسترسی سریع، امن و بدون مانع کمک‌های امدادی به این منطقه شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اتحادیه اروپا روز دوشنبه از اسرائیل خواست دسترسی کامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تضمین کند و هشدار داد که جاری شدن سیلاب و وخامت شرایط جوی در فصل زمستان، بحران انسانی در این منطقه را عمیق‌تر کرده است.

اوا هرنچیرووا، سخنگوی کمیسیون اروپا، در نشست خبری ظهر دوشنبه در بروکسل گفت: «ما از وضعیت غزه آگاه هستیم و بدیهی است که اگر فردی در چادر زندگی کند و چادرش پر از آب شود، شرایط بسیار وخیم‌تر خواهد شد.»

وی افزود اتحادیه اروپا بار‌ها و در سطوح مختلف، از اسرائیل خواسته است امکان دسترسی کامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اروپا با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در مسیر ارسال کمک‌ها گفت: «همه گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های بشردوستانه باز نیستند» و تأکید کرد که این محدودیت‌ها شرایطی را که از پیش بحرانی بوده، وخیم‌تر کرده است.

هرنچیرووا هشدار داد که جاری شدن سیلاب و سرمای شدید زمستانی می‌تواند خانواده‌های آواره را در معرض خطرات بهداشتی بیشتری، از جمله شیوع بیماری‌ها و افزایش آفات و حشرات موذی، قرار دهد.

وی با بیان اینکه بخش عمده جمعیت غزه به سرپناه و کمک‌های غیرغذایی نیاز دارند، اعلام کرد حدود ۶۰ درصد از افراد نیازمند با شرایط بحرانی مواجه هستند.

این مقام اروپایی همچنین به کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به فلسطینیان اشاره کرد و گفت این اتحادیه از زمان آغاز بحران در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو، معادل ۷۸۴ میلیون دلار، برای این منظور اختصاص داده است.

هرنچیرووا تأکید کرد: «ما خواستار دسترسی سریع، امن و بدون مانع به غزه هستیم تا بتوانیم از رنج مردم این منطقه بکاهیم.»

تشدید بحران انسانی غزه با آغاز سرمای زمستان

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که یک سامانه کم‌فشار جوی همراه با هوای سرد و بارندگی شدید، نوار غزه را تحت تأثیر قرار داده و وضعیت هزاران فلسطینی آواره را وخیم‌تر کرده است.

بسیاری از خانواده‌ها همچنان در چادر‌های فرسوده و بدون امکانات گرمایشی یا محافظت کافی در برابر باران و سرما زندگی می‌کنند؛ این در حالی است که جنگ اسرائیل خسارات گسترده‌ای به منازل مسکونی و زیرساخت‌های این منطقه وارد کرده است.

بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی فلسطین، از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۷۴ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۵ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این جنگ همچنین ویرانی گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی را در پی داشته و خانواده‌های آواره را بیش از پیش در برابر شرایط نامساعد جوی آسیب‌پذیر کرده است.

منبع آناتولی

برچسب ها: مردم غزه ، اتحادیه اروپا
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