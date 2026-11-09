با جان‌باختن سه مرد در ارومیه شمار قربانیان مسمومیت با منوکسیدکربن در آذربایجان غربی به ۹ نفر افزایش یافت آماری که زنگ خطر را با آغاز فصل سرما به صدا درآورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ادیب‌فر مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از معاینه و صدور جواز دفن سه مرد به نام‌های نبی قهرمان‌زاده و ستار قهرمان‌پور هر دو ۴۸ ساله و جعفر فرجی ۴۶ ساله خبر داد که شب گذشته پس از فوت در روستای یولقون‌آباد ارومیه به پزشکی قانونی ارجاع شده بودند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات تشخیصی و آزمایشگاهی علت قطعی فوت هر سه نفر مسمومیت با گاز تشخیص داده شد و جواز دفن آنان امروز دوشنبه ۱۸ آبان تحویل بستگان شد.

ادیب‌فر تصریح کرد: در ۶ ماه نخست سال‌جاری نیز ۶ نفر شامل ۵ مرد و یک زن بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان جان خود را از دست داده بودند که از این تعداد ۱ نفر در فروردین، ۳ نفر در اردیبهشت و ۲ نفر در تیر فوت شدند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی ضمن هشدار جدی همزمان با سرد شدن هوا استفاده نادرست از وسایل گرمایشی نظیر بخاری‌های گازی، آبگرمکن‌ها و دودکش‌های غیراستاندارد را اصلی‌ترین عامل این حوادث مرگبار دانست و یادآور شد: قاتل خاموش به دلیل نداشتن رنگ، بو و مزه، در محیط‌های بسته در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند به بیهوشی و مرگ افراد منجر شود.

برچسب ها: قاتل خاموش ، پزشکی قانونی
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