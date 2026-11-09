فرمانده انتظامی آذربایجان‌ غربی از توقیف یک دستگاه تریلی و کشف ۷۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین با هوشیاری مأموران پلیس در ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن- سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و رصد باندهای توزیع مواد مخدر مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از انتقال یک محموله افیونی با یک دستگاه تریلی مطلع شده و توقیف خودرو را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی خودروی مورد نظر را در ورودی ارومیه شناسایی و متوقف کردند که در بازرسی تخصصی از آن ۷۲ کیلوگرم مرفین جاسازی‌شده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی وی به مرجع قضائی بر عزم قاطع پلیس در برخورد با سوداگران مرگ تأکید کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد قاچاقچیان سلامت و امنیت روانی جامعه را تهدید کنند.

سلمانی در پایان از شهروندان خواست هرگونه اخبار و تحرکات مشکوک در حوزه تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.