وزیر امور خارجه مصر با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل دیپلماتیک بحران، نسبت به تهدید آزادی کشتیرانی و امنیت غذایی و انرژی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه، همکاری‌های بین‌المللی و امور مصریان خارج از کشور مصر، در گفت‌و‌گو با شماری از رسانه‌های فرانسوی، مواضع قاهره درباره تحولات جنگ ایران و پیامد‌های آن برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تشریح کرد.

عبدالعاطی روز دوشنبه در جریان سفر به پاریس برای شرکت در نشست وزیران گروه هفت (G۷) با کشور‌های شریک، با روزنامه لوموند و شبکه خبری فرانس ۲۴ مصاحبه کرد و با اشاره به تحولات مرتبط با جنگ ایران، بر ضرورت اولویت دادن به مسیر‌های سیاسی و دیپلماتیک و دستیابی به راه‌حلی پایدار برای پایان دادن به بحران تأکید کرد.

وی همچنین درباره پیامد‌های تداوم بحران بر امنیت منطقه هشدار داد و خاطرنشان کرد که ادامه تنش‌ها می‌تواند آزادی کشتیرانی و جریان تجارت بین‌المللی را با اختلال مواجه کند.

عبدالعاطی با اشاره به ابعاد اقتصادی و راهبردی تحولات کنونی، تأکید کرد که ادامه بحران پیامد‌های منفی بر امنیت انرژی و امنیت غذایی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

وزیر امور خارجه مصر در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، موضع ثابت قاهره در قبال مسئله فلسطین را تشریح کرد و بر ضرورت اجرای کامل طرح جامع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای برقراری صلح در نوار غزه تأکید کرد.

روابط راهبردی مصر و آمریکا، تحولات یمن، مناسبات قاهره و طرابلس و همچنین بحران اوکراین از دیگر محور‌های این گفت‌و‌گو‌ها بود.

عبدالعاطی درباره جنگ اوکراین نیز بر ضرورت دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران تأکید کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و مصر ، جنگ ایران
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