تیم فولاد سیرجان ایرانیان در نخستین دیدار هفته چهارم لیگ برتر مردان که به مدت سه ساعت طول کشید، موفق به شکست سه بر دو پاس گرگان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهارم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایرانن با دو تغییر همراه شد و دیدار فولاد سیرجان ایرانیان و پاس گرگان با درخواست باشگاه فولاد سیرجان و موافقت پاس گرگان و سازمان لیگ، امروز (دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه) در خانه والیبال تهران و به میزبانی فولاد سیرجان برگزار شد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان در این دیدار موفق به شکست سه بر دو پاس گرگان شد تا سومین برد خود را به دست آورد و ۸ امتیازی شود.

شاگردان بهروز عطایی در ست اول و چهارم این دیدار ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب پاس شدند، اما در ست‌های دوم، سوم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۱۹ بر ۱۷ فاتح میدان شدند تا دو امتیاز از این مسابقه به دست آورند و در رتبه دوم جدول باقی بمانند.

پاس گرگان با کسب یک امتیاز از فولاد سیرجان نماینده آسیا در قهرمانی باشگاه‌های جهان، چهار امتیازی شد و حداقل دو پله صعود در جدول را تجربه کرد تا دیگر نتایج دیدار‌های این هفته جایگاه پاس را در پایان هفته چهارم مشخص کند.

فولادی‌ها این مسابقه را با ترکیب امیرحسین توخته، اسماعیل مسافر، علی رمضانی، امیر خواجه خلیلی، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و شاهین توانا (لیبرو) شروع کردند.

سیاوش مردانی، مهدی ظفری، علیرضا مباشری، سیاوش زمانی، رضا سادات حسینی، فرهان ملکی و موسی سخاوی (لیبرو) بازیکنان آغاز کننده تیم پاس گرگان با هدایت عیسی سنگدوینی در این دیدار بودند.

بهرام سلیمانی و مسعود ذوقی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند. همچنین قضاوت این دیدار برعهده مجتبی بیداریان (داور اول)، ارمیا منبتی (داور دوم) و محمدرضا درفش کاویان (داور ویدئوچک) بود.

در اواخر ست پنجم و امتیاز ۱۳ بر ۱۱ به سود پاس، درگیری لفظی بین بازیکنان دو تیم منجر به توقف مسابقه برای دقایقی شد. علی حاجی پور از فولاد سیرجان و سیاوش زمانی از پاس گرگان کارت قرمز از داور بازی دریافت کردند تا نتیجه ۱۴ بر ۱۱ به سود نماینده گرگان شود، اما در نهایت فولادی‌ها فاتح این ست و مسابقه شدند.

شش دیدار هفته چهارم لیگ برتر مردان روز چهارشنبه ۲۰ آبان برگزار می‌شود و تیم‌های مس رفسنجان و شهداب یزد نیز در روز یکشنبه ۲۴ آبان در آخرین دیدار هفته چهارم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

فولاد سیرجان ایرانیان به زودی تهران را به مقصد هند ترک می‌کند تا در لیگ مردان آسیای مرکزی شرکت کند و دیدار‌های این تیم در هفته‌های پنجم و ششم لیگ برتر مردان به تعویق خواهد افتاد.

برچسب ها: لیگ برتر والیبال ، فولاد سیرجان ، پاس گرگان ، والیبال
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