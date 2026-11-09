باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عصر امروز شهر ازنا شاهد صحنه‌هایی باشکوه و سرشار از شور معنوی بود؛ جایی که اقشار مختلف مردم، از پیر و جوان گرفته تا خانواده‌ها و جوانان، با حضور در مراسم استقبال از کاروان شهدای گمنام، به استقبال قهرمانانی رفتند که سال‌ها پیش برای دفاع از عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند.

مردم ولایتمدار و شهیدپرور ازنا با حضور گرم و پرشور خود، بار دیگر نشان دادند که گذر زمان نمی‌تواند یاد و خاطره شهیدان را از حافظه تاریخی این سرزمین پاک کند و نام و راه شهدا همچنان در قلب مردم زنده و جاری است.

پیکر‌های مطهر این شهدای والامقام، همچون لاله‌هایی آسمانی، در میان اشک‌ها، صلوات‌ها و ابراز ارادت مردم مورد استقبال قرار گرفتند؛ لحظاتی تأثیرگذار که جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.

استقبال امروز مردم ازنا از کاروان شهدای گمنام، تنها یک مراسم تشریفاتی نبود؛ بلکه تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های شهدا و یادآوری این حقیقت بود که امنیت، آرامش و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون فداکاری مردانی است که بی‌هیچ چشمداشتی از همه هستی خود گذشتند.

این حضور پرشور، پیام روشنی داشت: قهرمانان وطن، حتی اگر نام و نشانی از آنان در میان نباشد، در قلب یک ملت جاودانه‌اند.