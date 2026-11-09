قیمت نفت برنت با افت ۳.۲۶ درصدی به ۹۵.۱۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز ۲.۶۴ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت جهانی انرژی روز دوشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و بهای نفت خام و گاز طبیعی در بازار اروپا با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد.

این روند نزولی پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شکل گرفت که احتمال ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران را در صورت دستیابی واشنگتن و تهران به توافقی درباره مناقشه هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز، بسیار اندک دانسته بود.

افزایش امیدواری‌ها به کاهش تنش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره اختلال احتمالی در عرضه انرژی از مسیر‌های مهم کشتیرانی جهان را کاهش داد.

انتظارات درباره تسهیل محدودیت‌های کشتیرانی و احتمال ازسرگیری صادرات نفت از منطقه خلیج فارس نیز فشار نزولی بر قیمت انرژی را افزایش داد.

بر اساس داده‌های بازار تا ساعت ۱۲:۵۰ به وقت گرینویچ، نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی قیمت نفت، با افت ۳.۲۶ درصدی به ۹۵ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. به این ترتیب، میزان کاهش قیمت این شاخص طی هفت روز گذشته به ۹.۲۵ درصد رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با کاهش ۲.۶۴ درصدی، به ۸۸ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید و افت هفت‌روزه آن به ۸.۴۲ درصد افزایش یافت.

قیمت بنزین نیز با کاهش ۱.۹۲ درصدی به ۲ دلار و ۷۲ سنت در هر گالن رسید و نفت گرمایشی با افت ۰.۷۵ درصدی، ۴ دلار و ۳۰ سنت در هر گالن معامله شد.

در بازار اروپا نیز قیمت گاز طبیعی ۲.۳۷ درصد کاهش یافت و به ۸۳ یورو و ۵۶ سنت، معادل ۹۳ دلار و ۵۰ سنت، به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. با این کاهش، افت قیمت گاز طبیعی اروپا در هفت روز گذشته به ۱۱.۹۶ درصد رسید.

منبع: آناتولی

برچسب ها: قیمت نفت ، مذاکرات ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
بهای نفت به زیر بشکه‌ای صد دلار رسید
کاهش بیش از سه دلاری قیمت نفت در پی شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان
ثبات قیمت نفت پس از سقوط ۷ درصدی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
ترامپ به انتقاد‌های ونس درباره جنگ ایران واکنش منفی نشان داد
شکاف در راس ساختار نظامی رژیم اسرائیل بر سر حمله به ایران
هشدار ترامپ به عراق درباره ورود مقاومت به جنگ احتمالی با ایران
اذعان ترامپ به بیزاری گسترده از اسرائیل در آمریکا
خشم جمهوری‌خواهان از جنگ با ایران و افزایش احتمال برکناری هگست
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
آخرین اخبار
کاهش قیمت جهانی انرژی ادامه یافت؛ نفت برنت بیش از ۳ درصد ارزان شد
مصر خواستار راه‌حل دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران شد
بروکسل خواستار دسترسی سریع، امن و بدون مانع کمک‌های امدادی به غزه شد
حملات هوایی عربستان به فرودگاه الحدیده و مناطق مسکونی یمن
رئیس اطلاعات ترکیه: در مذاکرات ایران و آمریکا پیشرفت حاصل شده است
اتحادیه‌های کارگری فرانسه خواستار برگزاری اعتصاب گسترده در ۱۷ نوامبر شدند
اتحادیه اروپا احتمالاً دو نماینده ارشد را به مذاکرات ابوظبی اعزام می‌کند
انفجار مهیب در یک کارخانه آهن و فولاد در ترکیه+ فیلم
جنگ و رکود سرمایه‌گذاری، استارتاپ‌های سعودی را بدهکار کرد
اردوغان: نگرانی‌های آنکارا درباره تنش‌ها در منطقه را با ترامپ در میان گذاشتم
هشدار درباره پیامد‌های طولانی سوءتغذیه در کودکان غزه
آتش‌سوزی مرگبار در یک ساختمان ۴۰ طبقه در چین با ۱۴ کشته
شکاف در راس ساختار نظامی رژیم اسرائیل بر سر حمله به ایران
مسکو: کی‌یف و حامیان اروپایی آن برای ادامه جنگ آماده می‌شوند
خشم جمهوری‌خواهان از جنگ با ایران و افزایش احتمال برکناری هگست
کشف اجساد ۱۲ مهاجر در آب‌های اطراف جزیره کرت یونان
هشدار ترامپ به عراق درباره ورود مقاومت به جنگ احتمالی با ایران
چین از احتمال دیدار سه‌جانبه شی، ترامپ و پوتین خبر داد
اذعان ترامپ به بیزاری گسترده از اسرائیل در آمریکا
پاکستان مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی در کمک‌رسانی به غزه را محکوم کرد
ترامپ به انتقاد‌های ونس درباره جنگ ایران واکنش منفی نشان داد
ترامپ: اوکراین پس از جنگ شکل متفاوتی خواهد داشت
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
چین تعلیق تعرفه‌های اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی را تمدید کرد
سیلاب در غزه ۳۵۰ هزار آواره فلسطینی را بی‌سرپناه کرد
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ
استقبال مرتس از دیدار با پوتین در نشست گروه ۲۰
نشست گروه هفت با محوریت موضوع ایران و اوکراین در رایزنی اروپا با آمریکا
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور