قیمت نفت برنت با افت ۳.۲۶ درصدی به ۹۵.۱۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز ۲.۶۴ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت جهانی انرژی روز دوشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و بهای نفت خام و گاز طبیعی در بازار اروپا با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد.

این روند نزولی پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شکل گرفت که احتمال ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران را در صورت دستیابی واشنگتن و تهران به توافقی درباره مناقشه هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز، بسیار اندک دانسته بود.

افزایش امیدواری‌ها به کاهش تنش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره اختلال احتمالی در عرضه انرژی از مسیر‌های مهم کشتیرانی جهان را کاهش داد.

انتظارات درباره تسهیل محدودیت‌های کشتیرانی و احتمال ازسرگیری صادرات نفت از منطقه خلیج فارس نیز فشار نزولی بر قیمت انرژی را افزایش داد.

بر اساس داده‌های بازار تا ساعت ۱۲:۵۰ به وقت گرینویچ، نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی قیمت نفت، با افت ۳.۲۶ درصدی به ۹۵ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. به این ترتیب، میزان کاهش قیمت این شاخص طی هفت روز گذشته به ۹.۲۵ درصد رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با کاهش ۲.۶۴ درصدی، به ۸۸ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید و افت هفت‌روزه آن به ۸.۴۲ درصد افزایش یافت.

قیمت بنزین نیز با کاهش ۱.۹۲ درصدی به ۲ دلار و ۷۲ سنت در هر گالن رسید و نفت گرمایشی با افت ۰.۷۵ درصدی، ۴ دلار و ۳۰ سنت در هر گالن معامله شد.

در بازار اروپا نیز قیمت گاز طبیعی ۲.۳۷ درصد کاهش یافت و به ۸۳ یورو و ۵۶ سنت، معادل ۹۳ دلار و ۵۰ سنت، به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. با این کاهش، افت قیمت گاز طبیعی اروپا در هفت روز گذشته به ۱۱.۹۶ درصد رسید.

منبع: آناتولی