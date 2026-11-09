باشگاه خبرنگاران جوان - نورالدین نوریزدان روز دوشنبه اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی درباره تغییر طعم و مزه آب شرب در برخی مناطق خرم‌آباد، موضوع از سوی شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت و برای اطمینان از کیفیت آب، نمونه‌برداری‌های لازم انجام شد.

وی افزود: کارشناسان واحد بهداشت و کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب با همکاری دانشگاه علوم پزشکی به مناطق مورد نظر اعزام و نمونه‌های برداشت‌شده از نظر شاخص‌های کیفی مورد آزمایش قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان بیان کرد: نتایج آزمایش‌ها نشان داد نمونه‌های آب از نظر آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی مشکلی ندارند و کیفیت آب شبکه توزیع در مناطق بررسی‌شده مطلوب است.

نوریزدان با اشاره به اینکه تغییر طعم و مزه آب لزوما به معنای آلودگی آب شبکه نیست، اضافه کرد: در برخی موارد عوامل دیگری از جمله وضعیت لوله‌ها و اتصالات داخلی ساختمان‌ها می‌تواند در بروز این تغییرات نقش داشته باشد.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز فرسودگی لوله‌ها و اتصالات داخلی ساختمان‌ها بر اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر موجب تغییر طعم و مزه آب می‌شود، بنابراین بررسی این بخش از شبکه داخلی ساختمان نیز ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با تاکید بر اینکه شبکه آب‌رسانی در مناطق مورد بررسی مشکل خاصی نداشته است، یادآور شد: گزارش‌ها و مطالبات شهروندان درباره کیفیت آب شرب همچنان در دستور کار شرکت قرار دارد و بررسی‌های لازم برای اطمینان از سلامت آب مصرفی انجام می‌شود.

نوریزدان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تغییر در طعم، مزه یا کیفیت آب شرب محل سکونت موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند تا درخواست آنان ثبت و بررسی شود.

وی گفت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی، کارشناسان واحد بهداشت و کنترل کیفی شرکت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی موضوع را پیگیری می‌کنند تا علت احتمالی تغییرات آب با بررسی‌های تخصصی مشخص شود.

منبع: آب و فاضلاب لرستان