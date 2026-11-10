باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت روان‌آب‌ها و پیشگیری از خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش عمده بارش‌ها در مناطق جنوب شرقی استان رخ داد، سدهای کمندان ازنا و حوضیان الیگودرز تا حدودی با افزایش ورودی آب و حجم ذخایر مواجه شدند.

وی افزود: در مجموع، بارش‌های اخیر موجب افزایش حدود ۴ میلیون مترمکعبی آب در مخازن سدهای استان شد که این میزان افزایش، بیانگر تأثیر بارندگی‌ها بر وضعیت ذخایر آبی لرستان است.

کاکاوند با اشاره به اقدامات پیشگیرانه شرکت آب منطقه‌ای برای عبور ایمن جریان‌های سیلابی و کاهش خطر آب‌گرفتگی در مناطق شهری و روستایی، تصریح کرد: پیش از وقوع بارندگی‌ها، اقدامات گسترده‌ای در زمینه ساماندهی مسیرهای عبور آب انجام شد و تمامی شریان‌های اصلی آبی، به‌ویژه رودخانه‌های عبوری از مناطق شهری، مورد لایروبی قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: در همین راستا، حدود ۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه‌های استان لایروبی شد تا ظرفیت عبور جریان آب افزایش یافته و احتمال بروز مشکلات ناشی از بالا آمدن سطح آب و انسداد مسیر رودخانه‌ها کاهش یابد.

وی همچنین از اجرای عملیات گسترده بازگشایی و اصلاح دهانه پل‌ها خبر داد و گفت: بیش از ۳ هزار دهانه پل و مسیر عبور آب مورد بازگشایی و اصلاح قرار گرفتند تا موانع موجود در مسیر جریان آب برطرف شود و روان‌آب‌ها بدون ایجاد اختلال از مسیرهای پیش‌بینی‌شده عبور کنند.

کاکاوند با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده خاطرنشان کرد: خوشبختانه با وجود بارندگی‌های اخیر و افزایش جریان آب در برخی مناطق استان، خسارات قابل‌توجهی گزارش نشد و اقدامات پیشگیرانه نقش مؤثری در کاهش خطرات و مدیریت شرایط داشت.

وی در پایان بر اهمیت تداوم اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر رودخانه‌ها و مدیریت منابع آبی استان تأکید کرد و گفت: آمادگی و ساماندهی به‌موقع مسیرهای عبور آب از جمله اولویت‌های مهم برای کاهش خسارات ناشی از بارش‌ها و مدیریت سیلاب‌های احتمالی است.