پس از انتشار یک ادعا در فضای مجازی از سوی یک پزشک متخصص زنان و زایمان، دادستانی تهران ضمن احضار وی و انجام تحقیقات در مورد مدعای صورت گرفته؛ پس از شنیدن اظهارات وی علیه او اعلام جرم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک پزشک متخصص زنان و زایمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی ادعایی را مطرح کرد که این موضوع با دعوت وی به مرجع قضایی به منظور تحقیق در مورد مدعای صورت گرفته همراه بود.

با انتشار گسترده این مطلب دادستانی تهران ضمن دعوت از این پزشک متخصص مستندات ادعای صورت گرفته را خواست که فرد مورد اشاره به دلیل نداشتن هیچ سند و مدرکی نتوانست ادعای صورت گرفته را اثبات کند و در پی همین موضوع دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرد.

برای پزشک مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل شده و صفحه مجازی او از دسترس خارج شده است.

اتهام مطلب خلاف واقع و نشر اکاذیب به متهم تفهیم شده است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: دادستانی تهران ، قوه قضاییه
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